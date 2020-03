Valko-Venäjä jatkaa koronaviruksen uhmaamista – presidentti ehdottaa hoitokeinoiksi votkaa, saunomista ja maalaiselämää

Samalla kun lähes koko muu maailma kamppailee uuden koronaviruksen aiheuttamaa pandemiaa vastaan, Valko-Venäjällä elämä jatkuu lähes entiseen malliin. Ravintolat ovat auki ja jopa maan jalkapalloliiga pyörii normaalisti.

Maan presidentti Aljaksandr Lukashenka on kutsunut viruksen vastaista taistelua ”psykoosiksi” ja kertonut omia käsityksiään siitä, miten uhkaan pitäisi suhtautua.

– Menkää maalle. Traktori ja pellot parantavat, presidentti on evästänyt.

Muita toimivia hoitokeinoja ovat maan johtajan mukaan votka ja reipas saunominen.

Kriisin aikana kelpaa huonompikin jalkapallo

Koska koko maailmassa ei juuri ole käynnissä jalkapallosarjoja, on Valko-Venäjän tasoltaan vaatimaton jalkapalloliiga alkanut nopeasti kiinnostaa. Venäjän televisio osti taannoin oikeudet otteluiden näyttämiseen.

Täysin ilman viruksen vastaisia turvatoimia ei Valko-Venäjälläkään sentään pelata. Otteluihin saapuvat fanit muun muassa kuvataan lämpökameralla ja stadionit desinfioidaan kahdesti päivässä

– Olemme ryhtyneet kaikkiin urheiluministeriön suosittelemiin toimiin. Kaikki henkilöt, jotka ovat kosketuksissa faneihin, käyttävät käsineitä, ylpeili Valko-Venäjän jalkapalloliiton edustaja Aleksandr Aleinik.

Viime viikosta lähtien uutiset pandemiasta ovat kuitenkin alkaneet jo vaikuttaa Valko-Venäjälläkin. Monet ovat jääneet etätöihin, yli 65-vuotiaita on kehotettu pysymään kotona ja koulusta saa halutessaan olla pois.

Valko-Venäjän uhmakkaan suhtautumisen tärkein syy saattaa kuitenkin olla kasvava huoli maan taloudesta. Maa on jo nyt talousvaikeuksissa, jotka taas ovat heijastuneet sen suhteeseen tärkeimpään kauppakumppaniin Venäjään.

– Ja kun maailmantalous on muutenkin lamassa, tilanne pahenee koko ajan. Lukashenkan käsitys tuntuu olevan, että talouden pysäyttäminen olisi itsemurha, pohtii analyytikko Artjom Shraibman.

Valko-Venäjällä on todettu satakunta koronatartuntaa. Virallisten tietojen mukaan kukaan ei ole kuollut viruksen seurauksena.

