Valkoinen talo: Trump keskustellut Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa energiamarkkinoista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut kansainvälisistä energiamarkkinoista Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammad bin Salmanin kanssa, kertoo Valkoinen talo.

Valkoisen talon mukaan Trump ja Salman keskustelivat lisäksi muista kriittisistä alueellisista ja kahdenvälisistä asioista.

Saudi-Arabian ja Venäjän välille on puhjennut hintasota, ja maanantaina öljyn hinta putosi kansainvälisillä öljymarkkinoilla yli 30 prosentilla. Tiistaina sodassa näkyi kuitenkin liennytyksen merkkejä, ja öljyn hinta elpyi 10 prosentilla.

Opec on ilmoittanut tuotannon vähentämisestä, jota Venäjä ei hyväksy. Välirikosta käynnistyi markkinoilla myllerrys, jonka kaltaista ei ole nähty sitten vuoden 1991 Persianlahden sodan.

Opecin suurin tuottaja Saudi-Arabia oli perustellut ehdottamaansa 1,5 miljoonan tynnyrin leikkausta tuotantoon koronaviruksen vaikutuksilla kysyntään.

STT

Kuvat: