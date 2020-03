Valtateillä ei näy merkkejä ryntäyksestä pois Uudeltamaalta – hallituksen rajoitustoimet ovat hiljentäneet teitä jo nyt

Keskustelu eristämisestä ei ainakaan vielä näytä aiheuttaneen ryntäystä pois Uudeltamaalta. Näin arvioi liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin toimitusjohtaja Pertti Korhonen tieliikenteen mittaustietojen perusteella.

Hallitus on rajoittamassa ihmisten liikkumista siten, että rajoitukset voivat tulla voimaan jo tällä viikolla. Eniten koronavirustapauksia on ollut juuri Uudellamaalla.

Valtatiellä 2, joka johtaa Nummelan ja Vihdin kautta Porin suuntaan, liikennettä oli maanantaina poispäin Uudeltamaalta noin kaksi prosenttia enemmän kuin maaliskuun ensimmäisenä arkiviikkona keskimäärin päivässä. Ero voi selittyä myös vähentyneellä työmatkaliikenteellä.

Muilla isoilla valtateillä 1, 3, 4 ja 7 ei juuri ole ollut nähtävissä muutoksia sen suhteen, että menoliikennettä olisi ollut enemmän kuin liikennettä kohti Uuttamaata.

Koko tieliikenne Uudenmaan mittauspisteillä oli vähentynyt maanantaina noin 31 prosenttia verrattuna maaliskuun ensimmäisen viikon arkipäivien keskiarvoon. Tiet ovat hiljentyneet samassa määrin myös Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Kaakkois-Suomessa.

– Muutokset ovat aika pieniä kokonaisuuteen verrattuna. Mitään isompaa ei tämän perusteella ole havaittavissa, Korhonen sanoo.

Traffic Management Finland on päivittäin yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön. Korhonen arvioi, että iso pohdinnan paikka on esimerkiksi siinä, voidaanko ihmisiä estää menemästä töihin.

– Olennaista on huolehtia, että logistiikka- ja tavaraliikenne kulkee ja että huoltovarmuusasiat ovat kunnossa ja että varaosat ja huoltohenkilöt liikkuvat, Korhonen sanoo.

Rajaliikenne vähentynyt merkittävästi

Rajaliikenne itärajalla on vähentynyt tuntuvasti rajojen sulkemisen jälkeen. Rajavartiolaitoksen mukaan rajanylityksiä tehtiin maanantaina 90 prosenttia vähemmän kuin tammikuun vastaavana maanantaina. Rajanylityksiä oli noin 1 740.

Ruotsin ja Norjan maarajoilla ylitykset olivat vähentyneet lähes yhtä paljon. Ruotsin maarajalla ylityksiä oli maanantaina noin 4 800 ja Norjan rajalla noin tuhat.

