Valtionhallinto selvittää ulkomaankaupan varmistamista – rajat eivät ole sulkeutuneet tavaraliikenteeltä, mutta liikkumisen rajoittuminen rokottaa palveluita

Moni Euroopan maa sulkee rajojaan, mutta päätökset eivät ainakaan virallisesti kohdistu tavaraliikenteeseen. Valtionhallinnossa kuitenkin pohditaan, miten koronaviruksen leviämistä ehkäisevät toimet vaikuttavat ulkomaankauppaan.

– Meillä on ensi viikolla valtionhallinnon sisäinen palaveri tulossa ja alamme pohtia, minkälaisiin toimiin voidaan ryhtyä ulkomaankaupan varmistamiseksi, kertoo osastopäällikkö Ilkka-Pekka Similä ulkoministeriön taloudellisten ulkosuhteiden osastolta STT:lle.

Aiemmin tällä viikolla esimerkiksi Tanska ilmoitti, että se sulkee rajansa ulkomaalaisilta matkustajilta. Päätös tuli voimaan puoliltapäivin lauantaina paikallista aikaa. Puola päätti ryhtyä vastaaviin toimiin alkaen lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä.

Suurlähettiläät: Tavaroiden liikkuminen tärkeää valtioille

Suomen Kööpenhaminan-suurlähettilään Vesa Vasaran mukaan Tanska varoitti päätöksestä naapurimaitaan etukäteen. Kyse on matkustusrajoituksesta, joka ei koske maassa työskenteleviä. Suurlähetystöön toimitetun ohjeistuksen mukaan myöskään tavarakuljetuksia ei aiota kontrolloida.

Tavarakuljetuksilla on merkitystä, sillä moni maa on tavalla tai toisella riippuvainen tuonnista tai viennistä. Vasara huomauttaa, että Tanska tuottaa ruokaa vientiin, mutta myös itse tuo sitä.

Myös Puola sallii tavaraliikenteen, kertoo Varsovan-suurlähettiläs Juha Ottman.

– Puolalla on oma taloudellinen intressi pitää tavaraliikenne käynnissä, koska puolalaisilla yrityksillä on aika iso siivu eurooppalaisesta maantiekuljetuksesta, joka tapahtuu rekoilla, hän huomauttaa.

”Shokki läpileikkaa koko taloutta”

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo, että jos yksittäiset maat sulkisivat maarajansa myös tavaraliikenteeltä, uudelleenreitityksiä voitaisiin tehdä ainakin jonkin verran.

– Niin kauan kuin on yksittäisiä alueita, jotka eivät salli läpikulkua, voidaan sinnitellä eteenpäin.

Vaikka maat eivät sulje rajojaan tavaraliikenteeltä, koronavirukselta varautuminen vaikuttaa tehdastuotantojen ja logistiikkaketjujen toimintaan. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan niiden tukemiseen ei ole talouspoliittisesti hyviä keinoja.

Kotamäki sanoo, että koronaviruksen aiheuttama shokki näyttää läpileikkaavan koko taloutta. Vasta myöhemmin tarkentuu, mitkä alat kärsivät erityisesti.

– Pitäisi keskittää voimavaroja taudin hoitamiseen, mikä tarkoittaa terveydenhuollon rahoittamista.

Liikkumisen rajoittuminen iskee palveluihin

Runsaat kymmenen vuotta sitten alkanut finanssikriisi iski nopeasti teolliseen toimintaan rahoituksen saatavuuden ja varastojen sopeuttamisen muodossa, EK:n Urrila kertoo. Sen sijaan koronaviruksen aiheuttama shokki on ensimmäisenä tuntunut palveluyrityksissä, kuten matkailussa, liikenteessä ja kulttuurissa.

– Kun ihmisten fyysinen liikkuminen rajoittuu, sillä on aika paljon merkitystä, Urrila sanoo.

EK julkaisi perjantaina omat suosituksensa yritysten toiminnan turvaamiseksi. Niistä moni olisi Urrilan mukaan erityisesti juuri palvelusektoriin kohdennettuja. Listalla on esimerkiksi lisäaikaa verojen maksuun.

– Yritykset pystyisivät kassansa säilyttämään jotenkin elinkelpoisella tasolla.

STT

