Valtiovarainministeri Kulmuni: Hallitusohjelman elvytysmekanismit eivät ainakaan vielä laukea koronan takia

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoo, että tämänhetkisessä koronavirustilanteessa ei ole näkyvissä, että hallitusohjelmaan kirjatut elvytysmekanismit laukeaisivat. Kulmuni sanoi eduskunnassa toimittajille, että hallitus seuraa koronaa sekä terveydelliseltä että taloudelliselta puolelta.

Valtion budjetissa on varauduttu koronaviruksen aiheuttaman tautitilanteen kaltaisiin ylimääräisiin menoihin 8,9 miljoonalla eurolla.

Hallitusohjelmassa linjataan, että hallitus voi poikkeuksellisissa talousoloissa ottaa käyttöön miljardin euron elvytyspaketin, josta vuodessa voidaan käyttää 500 miljoonaa euroa.

Mekanismin käyttö ei ole automaattista, vaan se perustuu harkintaan suhdannetilanteen luonteesta ja erilaisten suhdannetasaustoimien tehokkuudesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päättää poikkeuksellisen suhdannetilanteen määritelmän.

Kulmunin mukaan hallitus tiivistää yhteistyötä sekä Suomen Pankin että Finanssivalvonnan kanssa.

– Hallitus saa kuukauden kuluttua kokoontuvaan kehysriiheen valtiovarainministeriön uuden arvion siitä, minkälaisia taloudellisia heijastuksia koronalla Suomessa tulee olemaan julkiseen talouteen tai laajemmin, Kulmuni sanoi.

Lintilää pyydetty selvittämään, että valtion puolelta mekanismit kunnossa

Kulmunin mukaan Suomella on lisäksi erittäin hyvät varautumismekanismit olemassa, koska Suomi on vientiriippuvainen talous.

– Olen pyytänyt, että elinkeinoministeriössä ministeri (Mika) Lintilä (kesk.) selvittää sen, että onhan meillä varmasti valtion puolelta olemassa kaikki ne yritysrahoitukseen liittyvät mekanismit kunnossa, jos niille tarve vaatii, Kulmuni sanoi.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Finnveralla on repertuaari kunnossa ja että he voivat tarvittaessa reagoida.

Suomen Matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoi aiemmin Lännen Median haastattelussa, että alalle tarvitaan nopeasti hätäapua. Mäki-Fränti aikoo olla yhteydessä valtion suuntaan, elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk.) ja Finnveraan pikaisen avun saamiseksi yrityksille.

Mäki-Fränti sanoo, että kassakriisi uhkaa nyt monia vakavaraisiakin matkailualan yrityksiä ja yrityksissä joudutaan miettimään sopeutustoimia.

STT kertoi aiemmin tänään, että valtiovarainministeriö varautuu ruuvaamaan tämän vuoden talousennustettaan alaspäin. Joulukuussa ministeriö arvioi, että talous kasvaa tänä vuonna prosentin. Valtiovarainministeriön osastopäällikön Mikko Spolanderin mukaan painetta ennusteen alentamiseen olisi ollut ilman koronavirustakin, sillä loppuvuoden talouskasvuluvut olivat odotettua heikommat.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote pieneni peräti 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Spolanderin mukaan ennusteeseen vaikuttaa monta tekijää, joita nyt puntaroidaan. Ministeriössä valmistellaan parhaillaan uutta talousennustetta, joka ulottuu vuoteen 2024 asti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi aiemmin Twitterissä, että talouden sukeltaessa Suomella on valmius elvyttää.

– Tämä on kirjattu hallitusohjelmaan. Hallitus arvioi tilannetta kehysriihessä valtiovarainministeriön valmistelun pohjalta, hän kirjoitti.

Korjattu kello 16.36: Valtion budjetissa on varauduttu koronaviruksen aiheuttaman tautitilanteen kaltaisiin ylimääräisiin menoihin 8,9 miljoonalla eurolla, ei 0,8 miljoonalla eurolla kuten jutussa aiemmin luki.

