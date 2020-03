Valtiovarainministeri Kulmuni: Koronaviruksen takia ei olla tilanteessa, että elvytysmekanismi otettaisiin käyttöön

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että koronavirus heikentää Suomen talouden näkymiä etenkin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

– Valtiovarainministeriön ennuste oli viime vuoden joulukuussa prosentin luokkaa (tälle vuodelle), eli kasvu on hyvin maltillista. Voi tietenkin olla, että koronavirus heijastuu ennen kaikkea tämän alkuvuoden talouskasvuun, jos tilanne saadaan pidettyä rajattuna, mutta sitä täytyy tarkasti seurata, Kulmuni sanoi taloustoimittajien tilaisuudessa Helsingin Säätytalossa.

Kulmunin mukaan koronaviruksen leviämistä seurataan tarkasti.

– Jos tilanne kehittyy arvioitua heikommin, meillä on lisäbudjettimenettelyllä mahdollista tehdä taloutta vakauttavia toimenpiteitä. Kehysriiheen saadaan valtiovarainministeriön tarkempi arvio koronaviruksen vaikutuksista talouteen.

Tälle vuodelle hallitus on lisäksi varannut 8,9 miljoonaa euroa välttämättömiin, arvaamattomiin menoihin.

Vaatisi massiivista heikkenemistä

Hallitus on varautunut poikkeukselliseen suhdannetilanteeseen mekanismilla, joka mahdollistaa miljardin euron elvytyksen kehyksen estämättä. Mekanismi on tarkoitettu vuosille 2020-2022, ja varoja voidaan käyttää kertaluontoisiin menoihin korkeintaan 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Kulmunin mukaan koronaviruksen takia ei olla tällä hetkellä tilanteessa, jossa hallitusohjelmassa sovitun miljardin euron suhdannemekanismin aktivointi olisi ajankohtaista.

Jotta mekanismi otettaisiin käyttöön, puhutaan Kulmunin mukaan siitä, että Suomen bruttokansantuote supistuisi vähintään prosentin kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

– Koronavirus ei laukaise mekanismin käyttöönottoa. On ajateltu, että se vaatisi varsin massiivista ja yllättävää suhdannetilanteessa tapahtuvaa heikkenemistä, Kulmuni sanoi.

Hänen mukaansa viruksen heijastukset näkyvät Suomessa ennen kaikkea matkailussa ja teollisuuskomponenttien saatavuudessa.

STT

