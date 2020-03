Vanhanen: Eduskunnassa ei ryhdytä Euroopan parlamentin kaltaisiin rajoitustoimiin koronaviruksen takia

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) mukaan eduskunnassa ei olla ryhtymässä Euroopan parlamentin kaltaisiin rajoitustoimiin koronaviruksen takia. Euroopan parlamentissa on muun muassa kielletty vierailut seuraavan kolmen viikon ajan.

Vanhasen mukaan eduskunta halutaan pitää avoimena kansanvallan foorumina.

Eduskunnassa on kuitenkin ryhdytty useisiin toimiin koronaviruksen torjumiseksi. Eduskunnan työterveysasema on esimerkiksi tänään antanut suosituksen, että eduskunnassa vältettäisiin kättelyä.

STT

