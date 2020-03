Varsinais-Suomessa kolmas koronavirustartunta

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on todettu tiistaina uusi varmistettu koronavirustapaus (COVID-19). Tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta.

Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita, kertoo varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotteessaan. Potilaan vointi on hyvä ja hän on kotona eristyksessä. Neljä tunnistettua lähikontaktia on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 64 epäilytapausta ja näistä koronavirustartuntoja on todettu kolme.

FAKTA

Toimi näin, jos epäilet saaneesi koronaviruksen?

Mikäli oireita ilmenee 14 vuorokauden kuluessa epidemia-alueelta poistumisesta, toimi välittömästi.

Ota normaalien käytäntöjen mukaisesti yhteyttä puhelimitse omalle terveysasemalle, työterveyshuoltoon tai päivystykseen.

Hoitohenkilökunta ja lääkäri arvioivat puhelimessa tilanteen ja antavat jatkohoito-ohjeen.

Virusta vastaan ei ole rokotetta tai viruslääkettä. Lääkäri arvioi potilaan terveydentilan vaatiman hoidon ja hoitopaikan. Oireettomia henkilöitä ei testata.

Sairastuneille tehdään aina tartunnanjäljitys eli jos diagnoosi varmistuu, terveydenhuolto ottaa yhteyttä sairastuneen altistamiin henkilöihin.

Sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus sekä lihassärky ja väsymys.