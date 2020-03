Varsinais-Suomessa todettu kuusi uutta koronatartuntaa

Varsinais-Suomessa on varmistunut kuusi uutta koronavirustartuntaa. Tiedossa on nyt yhteensä 21 sairastunutta. Kaikkien potilaiden tartuntaketju on pystytty selvittämään.

– Suurin osa tartunnan saaneista on tuonut viruksen ulkomailta. Loput ovat heitä, jotka ovat olleet kontaktissa ulkomailta tulleiden ja täällä koronapositiiviseksi todettujen kanssa, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Turun yliopistollisesta keskussairaalasta toteaa.

Varsinais-Suomessa on tehty päivittäin yli viisikymmentä koronatestiä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Näytteitä on otettu ihmisiltä, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita tai he kuuluvat riskiryhmiin.

– Alueellamme ei ole vieläkään tullut esille erityisen paljon tartuntoja, mutta tähän tilanteeseen ei pidä tuudittautua. En kuvittele, että tilanne meilläkään olisi ihan näin hyvä, mitä numerot antavat ymmärtää, Pietilä sanoo.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä näkee, että tähän mennessä todettujen tartuntojen määrä kertoo siitä, että sairaanhoitopiiri on ottanut tilanteen vakavasti heti alusta alkaen.

– Saimme oireilijoista toivottavasti aika suuren määrän kiinni heti alkuvaiheessa ja pääsimme asettamaan ihmisiä karanteeniin. Meillä on ollut varmasti myös hyvää onnea.

Samaan aikaan Tyks valmistautuu pahimman varalle. Tehohoidon paikkoja on jo lisätty, ja henkilökuntaa koulutetaan koko ajan.

– Meillä on tällä hetkellä varsin hyvä valmius ottaa vastaan suuriakin määriä potilaita. Osastolla on vapaana useita kymmeniä paikkoja ja tehollakin hyvin tilaa. Meillä on myös pitkälle viedyt suunnitelmat, miten tehopaikkoja tarvittaessa lisätään, Pietilä toteaa.

Kaikki tehohoidon paikat ovat Tyksissä. Mikko Pietilä pitää hyvin epätodennäköisenä, että Salon sairaalaan tulisi hengityskonehoitoa edellyttäviä potilaita.