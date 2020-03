Varsinais-Suomessa toinen koronavirustartunta

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on todettu maanantaina uusi varmistettu koronavirustapaus (Covid-19). Tartunnan saanut on työikäinen mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Italiasta. Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita ja hänen vointinsa on hyvä.

Yksi tunnistettu lähikontakti on jo määrätty karanteeniin ja muita tartunnalle mahdollisesti altistuneita henkilöitä selvitetään parhaillaan, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 45 epäilytapausta, joista kahdella on varmistettu koronavirustartunta.

Suomessa on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 40 koronavirustartuntaa.

Tähän mennessä tapauksia on todettu maailmanlaajuisesti yhteensä noin 110 000. Tapauksista suurin osa on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa.

Tällä hetkellä epidemia-alueeksi määritellään Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio.

Tarkista ulkoministeriön verkkosivuilta uusimmat matkustustiedotteet. Sivuilla on tärkeää tietoa matkustamisesta ja ohjeet matkustusilmoituksen tekemiseen.

Jos epäilet koronavirusta

Jos olet ollut epidemia-alueella tai lähikontaktissa varmistetun koronavirustartunnan saaneen kanssa, ja oireesi sopivat koronaviruksen aiheuttamiksi, ota ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi sen aukioloaikoina.

Ohjeita ja neuvontaa saat myös Tyks Akuutin puhelinneuvonnasta (p. 02 313 8800).

On erittäin tärkeää soittaa aina ennen hakeutumista vastaanotolle tai päivystykseen.