Varsinais-Suomessa todettiin viikonloppuna kolme uutta koronatartuntaa

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy edelleen hitaasti.

Uusia tartuntoja todennettiin viikonloppuna kolme, ja viisi potilasta on tällä hetkellä sairaalahoidossa.

– Viikonloppu Tyksin sairaaloissa on ollut rauhallinen. Tyks Akuuttiin on kuitenkin tullut päivittäin satoja puheluja enemmän kuin tavallisesti. Tyksin sairaaloissa ja teho-osastolla on hyvin tilaa ottaa vastaa hoitoa tarvitsevia potilaita, todetaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Koko Varsinais-Suomen alueella 65 ihmisellä on 29.3.2020 mennessä todettu koronatartunta.

Sairaanhoitopiiri kertoo valmistautumisen epidemian varalta jatkuvat. Kiireetöntä leikkaussalitoimintaa vähentämällä tehohoitopaikkoja saadaan tarvittaessa lisää, ja henkilökuntaa täydennyskoulutetaan parhaillaan.

– Suojavälinemateriaalien määrä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä hyvä, ja lisähankintoja tehdään jatkuvasti.

Kaikista Suomessa todetuista koronavirustapauksista valtaosa on pääkaupunkiseudulla.