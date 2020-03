Vasemmistoliiton Andersson Twitterissä: En tiennyt puolueen ex-työntekijän perustaman tilin vihaviesteistä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo Twitterissä, ettei tiennyt puolueen entisen työntekijän perustaman Twitter-tilin vihaviesteistä. Anderssonin mukaan hän olisi puuttunut asiaan, jos olisi tiennyt.

– Asiasta on kysytty, joten teen yksiselitteisen selväksi, etten ole ollut tietoinen ex-työntekijän perustaman tilin vihatwiiteistä. Vasemmistoliitolla on nollatoleranssi vihapuheelle ja väkivallalla uhkailulle. Jos olisin tiennyt vihatwiiteistä, olisin puuttunut asiaan jo aiemmin, Andersson kirjoittaa.

Yle kertoi viime torstaina, että vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtajana toimineen MishaDellingerin perustamalta Twitter-tililtä on jaettu väkivaltaa ihannoivia viestejä, joissa muun muassa kutsutaan perussuomalaisia fasisteiksi ja kehotetaan tappamaan fasistit.

Perjantaina Lounais-Suomen poliisi ilmoitti aloittavansa esitutkinnanDellingerin toimista. Epäilty rikos on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Dellinger irtisanoutui, Andersson tuomitsi tviitit

Dellinger kertoi perjantaina aamulla irtisanoutuvansa tehtävästään julkisuudessa käydyn keskustelun ja luottamuspulan vuoksi.

– Siksi en voi tehdä muuta kuin kantaa vastuun tilanteesta ja irtisanoutua tehtävästäni. Kiitän kanssani työskennelleitä kuluneista vuosista ja pyydän anteeksi tuottamaani pettymystä, Dellinger sanoi tiedotteessa.

Andersson tuomitsi tviitit viime viikolla Twitterissä. Hän sanoi, että näin vakavan asian ollessa kyseessä puoluehallitus käsittelee asiaa ja muuta verkkokirjoittelua perinpohjaisesti. Andersson korosti, että vasemmistoliitto on rauhanliike, joka on sitoutunut tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Anderssonin mukaan Dellinger antoi asiasta selvityksen. Selvityksen mukaan tilille on ollut tunnukset usealla ihmisellä eikä Dellinger ole kirjoittanut Ylen uutisoimia tviittejä.

STT

