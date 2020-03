Venäjä tyrmää YK:n tutkimusryhmän väitteen sotarikoksista

Venäjä on kiistänyt YK:n esittämän syytöksen sotarikoksista Syyriassa. YK:n tutkijaryhmän mukaan Venäjän ilmaiskut täyttävät sotarikoksen määritelmän, koske ne kohdistettiin summittaisesti siviilien asuttamille alueille.

YK:n Syyrian sodan ihmisoikeusrikkomuksia selvittävä tutkimusryhmä sanoi maanantaina, että Venäjän koneet osallistuivat viime kesänä kahteen ilmaiskuun, joista toinen tehtiin Idlibissä ja toinen Damaskoksen lähistöllä. Iskuissa kuoli yli 60 ihmistä. Koska iskuja ei ollut suunnattu sotilaallisia kohteita vastaan, kyse on YK:n mukaan sotarikoksesta.

– Me emme hyväksy tuollaisia syytöksiä, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.

Hänen mukaansa on itsestään selvää, ettei mikään tutkimusryhmä voi saada luotettavaa tietoa, mitä tapahtumapaikoilla on tapahtunut.

– Mitään ei sanottu terroriryhmien hyökkäyksistä, mikä tekee tämän työryhmän antamasta ratkaisusta puolueellisen, Peskov jatkoi.

Taistelut ajaneet lähes miljoona ihmistä kodeistaan Idlibissä

Vuonna 2011 perustettu YK:n Syyria sodan ihmisoikeusrikkomuksia selvittävä tutkimusryhmä on toistuvasti syyttänyt sodan eri osapuolia sotarikoksista ja joissakin tapauksissa rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Yli 380 000 ihmistä on kuollut Syyrian sodassa vuodesta 2011.

Venäjän tukemat Syyrian hallinnon joukot ovat viime joulukuusta lähtien hyökänneet kapinallisten viimeistä linnaketta Idlibiä vastaan Syyrian luoteisosassa. Turkki puolestaan tukee alueella useita kapinallisryhmiä.

Taistelut Idlibissä ovat pakottaneet lähes miljoona ihmistä jättämään kotinsa.

