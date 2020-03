Venäjän perustuslain uudistaminen jälleen duuman käsittelyyn

Venäjällä parlamentin alahuoneen duuman on määrä käsitellä tänään toistamiseen maan perustuslain uudistamista. Duuma hyväksyi presidentti Vladimir Putinin esittämät uudistuksen jo kertaalleen tammikuussa. Sen jälkeen perustuslakiin on kuitenkin ehdotettu runsaasti lisää muutoksia.

Lakiin on muun muassa tulossa maininta Jumalasta sekä avioliitosta miehen ja naisen välisenä instituutiona. Poliittisella tasolla perustuslain uudistamisen on nähty pohjustavan Putinin luopumista presidentinvirasta vuonna 2024.

Perustuslain uudistuksista aiotaan kysyä myös kansalaisten mielipidettä äänestyksessä 22. huhtikuuta.

STT

