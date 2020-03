Viihdetaiteilija Jari Sillanpäälle sakkotuomio hyväksikäyttömateriaalin levittämisestä – puhelimesta löytyi video, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa

Viihdetaiteilija Jari Sillanpää on tuomittu sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä 45 päiväsakon rangaistukseen. Helsingin käräjäoikeuden mukaan Sillanpää kuvasi puhelimellaan tietokoneen näytöltä videon, jossa aikuinen mies on sukupuoliyhteydessä hyvin pienen lapsen kanssa. Lisäksi puhelimella oli otettu kahdeksan valokuvaa, joissa aikuinen kohdistaa seksuaalista toimintaa hyvin pieneen lapseen, tuomiossa todetaan.

Sillanpää kiisti kuvanneensa tallenteet ja olleensa tietoinen, että sellaisia oli hänen puhelimellaan. Oikeus katsoi kuitenkin, että kuvaamishetki yhdisti Sillanpään tekoon.

– Ottaen huomioon edellä todetut seikat, että valokuvien ottaminen Sillanpään matkapuhelimella on tapahtunut noin minuutti sen jälkeen, kun Sillanpään kiertueen soittolistaa on muokattu, käräjäoikeus katsoo asiassa tulleen vailla järkevää epäilystä selvitetyksi, että Sillanpää on ollut henkilö, joka kuvatallenteet on valmistanut, sanotaan tuomiossa.

– Sillanpää on siten syyllistynyt siihen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämiseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Sillanpään tuloilla 45 päiväsakosta maksettavaa tulee 15 480 euroa.

Syyte lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kaatui

Sillanpäätä syytettiin myös lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämän syytteen käräjäoikeus päätyi hylkäämään.

Syytteen mukaan Sillanpää harrasti seksiä toisen aikuisen kanssa 12-vuotiaan lapsen nähden. Lasta oli syyttäjän mukaan pyydetty seksin aikana ottamaan valokuvia aikuisista.

Käräjäoikeus katsoo, että on mahdollista, ettei Sillanpää tiennyt lapsen olleen samassa huoneessa ja ottaneen kuvia.

– Näin ollen tuomitsemiskynnys tahallisuutta edellyttävästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei ylity, vaan asiassa jää varteenotettava epäily Sillanpään syyllisyydestä. Syyte Sillanpäätä vastaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on siten hylättävä, käräjäoikeus toteaa.

STT

Kuvat: