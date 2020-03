Viikonlopun sää on enimmäkseen lauha ja aurinkoinen

Viikonloppuna suuressa osassa maata saadaan nauttia aurinkoisesta poutasäästä.

Etelä-Suomeen luvassa on lähinnä aurinkoa. Aivan etelässä voi olla hieman puolipilvisyyttä, kun Baltian suunnalta ulottuu Suomeen runsaampia pilviä.

Lapissa pilvisyys on vaihtelevampaa, ja lumikuurot voivat olla mahdollisia.

Lämpötilat kohoavat etelässä päivisin plus viiden asteen tuntumaan, Oulun korkeudella nollan tienoille, kertoo päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila Ilmatieteen laitokselta. Lapissa on päivisin heikkoa pakkasta.

Yöllä koko maassa on pakkasta, Lapissa kylmimmillään yli kymmenen astetta.

Suursäätilaan ei muutosta lähipäivinä

Maaliskuun alku on Jylhä-Ollilan mukaan ollut keskimääräistä lämpimämpi varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa, ja sama vaikuttaa jatkuvan myös ensi viikolla.

Pohjoisempana pakkasia on ollut hieman enemmän, ja lämpötila on ollut lähempänä tavanomaista.

– Suursäätilaan ei ole tulossa muutosta. Etelässä on edelleen hyvin lauhaa ja pohjoisessa talvisempaa, Jylhä-Ollila toteaa.

STT

Kuvat: