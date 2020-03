Kaikki pelaajat lienevät innoissaan torstaina alkavista lentopallon naisten Mestaruusliigan pudotuspeleistä. Yksi iloisimmista on varmasti LP Viestin ykköspassari Viktoriia Tuchashvili.

Tuchashvili loukkaantui 18. tammikuuta Suomen cupin loppuottelussa. Hänen akillesjänteessään todettiin repeämä.

LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen luetteli keskiviikkona iltapäivällä puolivälieräavauksesta varmasti tai mahdollisesti poissaolevia pelaajia. Lista on pitkä: Kayla Haneline, Sofia Lehto, Veda Mansikkaviita, Inka Mehtola, Eveliina Rautiainen, Arita Ternava.

Tuchashvilin nimeä ei tästä kysymysmerkkien saati taatusti sivussa olevien urheilijoiden listasta löydy. Hän harjoitteli tiistaina täysipainoisesti Lohjan Kisakallion leirin yhteydessä. Alle kaksi kuukautta vamman jälkeen nainen on marssimassa LP Viestin aloitusseitsikkoon Huittisten Tahto Areenalla kello 19 alkavassa ottelussa.

”Viki” todellakin Tahtoo.

– Olen todella innoissani. Harjoitus meni hyvin, Tuchashvili kertoi keskiviikkona.

On täysin selvää, että tilanteeseen liittyy paljon kysymysmerkkejä.

– Henkisesti olen täysin valmis pelaamaan, mutta fyysisesti tilanne on tietysti vielä epävakaa. Ei voi tarkasti tietää, miten jalka reagoi pelaamiseen.

Cup-finaalin loukkaantuminen tapahtui toisessa erässä.

– Ensimmäinen ajatus oli, että palaan vielä kentälle siihen peliin. Tajusin lämmittelyssä sen olevan mahdotonta, mutta olen suhtautunut tulevaisuuteen koko ajan toiveikkaasti.

Peliuran loppu ei ole käynyt 38-vuotiaan pelaajan sanojen mukaan edes mielessä.

– Olen fyysisesti hyvässä kunnossa akillesjännettä lukuun ottamatta. Lääkäri sanoi tapahtuneen jälkeen, että kukaan ei tiedä, miten vamma alkaa parantua. Tällä hetkelläkään ei voi vielä sanoa, tarvitaanko leikkausta vai ei.

Kaksi vuotta sitten Tuchashvili pelasi pudotuspelit ranne murtuneena.

– Hyvin harva pelaaja tässä liigassa – jos kukaan – ei olisi tulossa takaisin peleihin tuollaisen akillesjännevamman jälkeen näin nopeasti kuin Viki, suitsuttaa Lemminkäinen.

Pelaamisen jälkeistä aikaa on avartanut tämä kausi, jonka aikana Tuchashvili on ollut LP Viesti Akatemian ykkössarjajoukkueen apuvalmentajana.

– Viimeistään nyt olen ymmärtänyt, kuinka erilaiselta peli näyttää valmentajalle ja pelaajalle. On ollut mukavaa oppia valmentamisen myötä uutta, mutta olen edelleen niin innoissani pelaamisesta, että se on päällimmäisenä mielessä valmentamisen sijaan.

LP Viestin terveystilanne on niin epävarma, että sitä kautta koko puolivälieräparin voimasuhteita on erittäin vaikeaa arvioida. Todettakoon sen verran, että optimaalisessa tilanteessa salolaisten hyökkäyspelaaminen monipuolistuu Tuchashvilin paluun myötä merkittävästi.

– Saamme Annan (keskitorjuja Czakan) parhaan hyökkäyksen eli siirtohyökkäyksen takaisin käyttöön, Lemminkäinen antaa esimerkin.

– Kahdessa edellisessä ottelussamme Vampula ei torjunut lainkaan meidän kolmen metrin eli kutospaikan hyökkäyksiä. Jää nähtäväksi, tekevätkö he saman Vikin ollessa passarina, kuuluu toinen miete.

Puolivälierät täynnä arvoituksia

LP-Vampulan ja LP Viestin välinen ero runkosarjassa oli jälkimmäisen loukkaantumisongelmista huolimatta vain kaksi sarjapistettä. Jo pelkästään se fakta tekee LP Viestistä puolivälieräsarjan lievän suosikin.

Kaikki muu veikkailu onkin sitten äärimmäisen vaikeaa. Niin paljon riippuu siitä, minkälaisen seitsikon salolaiset kulloinkin saavat jalkeille.

Tosin keskitorjuja Nea Haatainen on parantanut kauden aikana peliään niin paljon, että keskitorjujaosastolla ei ole isompaa hätää. Kayla Haneline on pystynyt tällä viikolla harjoittelemaan, mutta pelivire on kuukausien harjoittelemattomuuden jälkeen suuren luokan arvoitus.

Ihannetilanteessa LP Viesti olisi vastustajaansa selvästi parempi vastaanotto- ja hyökkäysjoukkue. Hakkuripelissä ero on joka tapauksessa päivänselvä Katarina Pilepicin eduksi Iina Andrikopoulouta vastaan.

Yksi sarjan ratkaisuista on yleispelaajakaksikkojen keskinäinen paremmuus. Vampulan Aleksandra Cveticanin on ollut kauden aikana loistava, mutta Anu Ennokin ja Nette Peitin pitäisi pystyä duona olemaan edellä Cveticaninia ja etenkin hyökkäyspelissään kesyä Rahma Agrebia.

Kotiottelujen merkitys on maantieteellisen välimatkan pienuudesta huolimatta yllättävän suuri. Vampula keräsi runkosarjan 52 pisteestään yli kaksi kolmasosaa eli 36 kotisalissaan.

Molemmilla joukkueilla on kysymysmerkkejä passariosastolla – tosin eri syistä. Vampulan yhdysvaltalaishankinta Audrey Alford on pelannut vain ”hajavaihtoja”. Mila Viljanen valittiin liigan tammikuun tähdistöön, mutta hän on urallaan ensimmäistä kertaa näin tiukan paikan edessä ykköspassarina.

SSS-arvio: LP Viesti etenee välieriin otteluvoitoin 3–1.