Vilppaalla kasassa jo lähes 15 000 euroa – Korisliigaseura on myynyt lähes 500 kannattajajäsenyyttä viikossa

Viime viikon maanantaina tukikampanjansa käynnistänyt korisliigaseura Vilpas on myynyt tähän mennessä vajaat 500 kannattajajäsenyyttä. Vilpas aloitti tukikampanjan, koska koronaviruksen vuoksi pakkokeskeytetty kausi aiheuttaa sille taloudellisia haasteita. Isoja yleisömääriä vetävältä Vilppaalta jäi keväältä saamatta jopa 12–13 kotiottelun tuotot.

– Määrä on yllättänyt positiivisesti. Olemme erittäin ilahtuneita siitä, miten voimakas auttamisen halu salolaisilla on ollut. Kannattajajäsenyydet ovat tärkeä apu, Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi painottaa.

Vilppaan kannattajajäsenyys maksaa 25 eurosta 250 euroon.

– Olemme saaneet kasaan jo lähes 15 000 euroa. Lähdimme noin 120 000 euron takamatkalta, kun sarja lyötiin kiinni. Sen kiriminen ei hoidu yksistään jäsenyyksien myynnillä tai sponsoreilta tulevilla rahoilla, vaan kaikilta yhdessä. Olemme myös saaneet eri malleilla henkilöstösäästöjä, mutta ketään emme ole lomauttaneet tai irtisanoneet, Vihiniemi kertoo.

Vihiniemen mukaan Vilpas jatkaa kannattajajäsenyyksien myyntiä niin kauan kuin kysyntää riittää.

– Matkaa ja puristettavaa on vielä, vaikka olemme saaneet jo paljon aikaa. Tämän hetken myyntimäärä antaa uskoa, että täältä noustaan.

Vilpas aikoo tuoda myös lisämahdollisuuksia seuran tukemiseen.

– Meiltä on tulossa tuki-t-paita ja pelipaitahuutokauppa. Lisäksi suunnitteilla on yksi mielenkiintoinen tapahtuma, mistä en voi kuitenkaan kertoa enempää tässä vaiheessa, Vihiniemi vinkkaa.

Vilpas ja kaikki muutkin urheiluseurat haluavat luonnollisesti ottaa kaiken rahallisen tuen vastaan, sillä koronaviruksen todellisia vaikutuksia talouteen voi vielä vain arvailla.

– Vaara on, että takaiskuja tulee vielä. Emme tiedä, olemmeko kuopan pohjalla vai vasta menossa sitä kohti. Se on isoin kysymysmerkki ja vaikuttaa siihen, kuinka isosti yhteistyökumppanit ovat valmiita lähtemään ensi kaudeksi mukaan. Tilanne on sen suhteen epävarma.

Vihiniemi arvelee, että ensi kauden budjetit tulevat jokaisella Korisliigan seuralla pienenemään jonkin verran.

– Viime viikon seurakokouksessa kävimme asioita läpi, muttei siellä sellaista fiilistä ollut, ettei tästä selvittäisi.

Vilpas oli ykkönen Koripalloliiton vahvistamassa rankingjärjestyksessä ja saa sen vuoksi myös mahdollisuuden osallistua ensi kauden Mestarien liigan karsintaan. Vilppaassa europeleihin on suhtauduttu nuivasti eikä mielipide ole muuttunut.

– Meidän kanta tuskin tulee muuttumaan, mikä se on aikaisemmin ollut. Aika paljon saisi tapahtua, että lähtisimme Mestarien liigaan, Vihiniemi toteaa.

Vilppaan kannattajat saavat vielä tovin jännittää, kenet seura on palkannut liigajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi.

– Yritämme saada ensin homman raiteilleen. Tällä hetkellä maailmassa on paljon tärkeämpiäkin asioita kuin koripallo.