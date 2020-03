Viro sulkee rajansa estääkseen koronaviruksen leviämistä, Espanjassa pääministerin vaimo sairastunut

Koronaviruksen leviämistä yritetään yhä taltuttaa ympäri maailmaa.

Viro kertoi sulkevansa rajansa ulkomaalaisilta matkustajilta koronaviruksen leviämisen takia. Maan hallitus kertoi asiasta aamuyöllä julkaisemassa tiedotteessaan.

– Hallitus on päättänyt ottaa väliaikaisesti käyttöön rajatarkastukset kaikilla rajoilla, maan pääministeri Jüri Ratas sanoi tiedotteessa.

Toimien on määrä alkaa tiistaina ja kestää ainakin kaksi viikkoa.

Viron kansalaiset ja Virossa asuvien perheenjäsenet pääsevät jatkossakin maahan. Maahan pääsevien täytyy olla karanteenissa kaksi viikkoa.

Ulkomaalaiset voivat kulkea Viron kautta muihin maihin. Ehtona kuitenkin on, että läpikulkumatkalla olevalla ei ole koronaviruksen oireita.

Maasta saa poistua ilman rajoituksia.

Virossa on varmistettu 115 tartuntatapausta. Maa on aikaisemmin päättänyt sulkea muun muassa koulut, elokuvateatterit ja museot.

Rajojen sulkemisesta kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

Omatoiminen karanteeni Australiaan saapuville

Australiassa kaikkien maahan saapuvien täytyy jäädä omatoimisesti karanteeniin 14 päiväksi, kertoi maan pääministeri Scott Morrison sunnuntaina. Koronaviruksen leviämistä estävän toimen on tarkoitus tulla voimaan keskiyöllä paikallista aikaa.

Lehdistötilaisuudessa Morrisonilta kysyttiin mahdollisesta rangaistuksesta, jos maahan saapuva ei jää erityksiin. Morrisonin mukaan rangaistuksista päättävät maan osavaltiot ja territoriot.

Morrisonin mukaan koulujen tulee pysyä maassa avoinna. Hän mainitsi laumasuojan, minkä jälkeen maan johtava terveysviranomainen Paul Kelly sanoi heti, että sitä ei ole.

– Laumasuojaa ei ole, Australiassa kaikki ovat alttiita tälle virukselle, Kelly sanoi samassa lehdistötilaisuudessa Guardianin mukaan.

Maassa on todettu lähes 270 tartuntaa. Uusista tartunnoista moni on Morrisonin mukaan peräisin Yhdysvalloista.

Risteilyalukset yhä ongelmissa

Uudessa-Seelannissa Golden Princess -risteilyaluksen matkustajien ei anneta nousta maihin. Aluksella olevan ihmisen epäillään saaneen koronavirustartunnan.

Laivassa on 2 600 matkustajaa ja 1 100 miehistönjäsentä.

Myöskin esimerkiksi Chile on kieltänyt risteilyalusten saapumisen satamiinsa, maan terveysministeri Jaime Manalich sanoi Twitterissä CNN:n mukaan. Aikaisemmin kaksi alusta pistettiin maan rannikolla karanteeniin, kun yhdellä matkustajalla oli todettu koronavirustartunta.

Esimerkiksi aikaisemmin Japanissa karanteenissa olleella Diamond Princess -risteilijällä lähes 700 ihmistä sai virustartunnan. Heistä lähes kymmenen kuoli.

Pääministeri eristyksissä

Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin vaimo Begona Gomez on saanut koronavirustartunnan, kerrotaan pääministerin kansliasta.

Hallituksen lausunnon mukaan Gomez ja Sanchez voivat hyvin ja ovat eristyksissä virka-asunnollaan.

Maa julisti myöhään lauantaina poikkeustilan ja asetti liikkumisrajoituksia koko maahan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Maassa on todettu El Pais -lehden mukaan lähes 6 300 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Euroopassa Italian jälkeen.

