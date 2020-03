Suomeen palaavia ohjataan karanteeniin tilaispäisasuntoihin, jos matkustajalla ei ole mahdollista järjestää karanteenipaikkaa itse

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen on kertonut hallituksen tiedotustilaisuudessa uusista hallituksen toimista Suomeen ulkomailta palaavien suhteen.

Suomeen palaa lentoteitse koko ajan ihmisiä maista, joissa koronavirus jyllää, joten palaajien on riski tartuttaa virusta myös tietämättään.

Kaikkien ulkomailta Suomeen palaavien tulisi olla karanteenissa kaksi viikkoa. Tiedotustilaisuudessa puhunut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) huomautti, että karanteeni alkaa jo lentokentältä.

Karanteenia voi viettää kotona. Ongelma on kuitenkin, miten siirtyä kentältä turvallisesti karanteeniin, jos käytössä ei ole esimerkiksi omaa autoa tai jos karanteeniin soveltuvaa paikkaa ei Suomessa ole ollenkaan. Julkista liikennettä kun pitäisi välttää.

Majoitus omalla kustannuksella

Rajavartijat selvittävät suullisesti passintarkastuksessa, onko matkustajilla sellaista määränpäätä Suomessa, jossa karanteeni pystytään järjestämään, Kurvinen kertoi. Kentillä on myös terveydenhuollon ammattilaisia ja kuulutuksia on lisätty.

Ne Suomeen palaavat, joilla ei ole tiedossa omaa karanteenipaikkaa, ohjataan lentokentällä Luona Oy:n tarjoamaan karanteenimajoitukseen, Kurvinen kertoi. Majoitus on lähtökohtaisesti omalla kustannuksella.

Helsingin alueella on 140 yksiötä tai kaksiota, joihin karanteeniin ohjattuja henkilöitä voidaan sijoittaa.

– Totta kai varautumissuunnitelma on sille, että on myös isompia tiloja käytössä, Kurvinen sanoi.

Turun alueella on vastaavasti asuntokapasiteettia tällä hetkellä korkeintaan 1 000 ihmiselle.

– Sitä mukaa kun tilat täyttyvät, kartoitetaan lisää mahdollisuuksia, Kurvinen sanoi.

Kurvinen painotti, että kaikkien ulkomailta palaavien on mentävä kahden viikon karanteeniin. Tilapäisasuntoihin ohjataan heitä, jotka eivät pääse siirtymään kotikaranteeniin.

– Ne joilla ei ole tällaisia olosuhteita olemassa, esimerkiksi ulkopaikkakuntalaiset, heille varataan se mahdollisuus siirtyä suunniteltuihin karanteenitiloihin, Kurvinen sanoi.

Valvottua pakkokaranteenia ei valmistella

Valtioneuvosto ei Kurvisen mukaan valmistele erillisen valvotun karanteenin järjestämistä. Sen sijaan valmistellaan kuitenkin muita lisätoimia, joilla pyritään varmistamaan mahdollisimman turvallinen siirtyminen kentältä kotiin.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut valmistelut Suomeen palaavien matkustajien kuljetusten järjestämiseksi lentokentältä, Kurvinen kertoi.

– Tällä hetkellä valmistellaan ratkaisua, että matkustajille tarjotaan kyytimahdollisuus karanteenitiloihin, että he eivät missään nimessä käytä julkisia kulkuvälineitä.

Kyseessä olisi siis kyyti heille, joilla ei ole kuljetusta kotiin kentältä, mutta jotka eivät halua mennä erilliseen koronamajoitukseen.

Kurvisen mukaan lentokentällä on toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteenin.

– Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti, Kurvinen sanoi.

Ministeri Leppä: Suomen testauskapasiteetti lisääntyy

Helsingissä Viikin laboratoriossa käynnistyvät koronatestaukset, kertoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)

Testauskapasiteetti on aluksi 100-200 testiä päivässä eli reilut tuhat testiä viikossa. Lepän mukaan tämä on merkittävä lisäys Suomen testauskapasiteettiin.

Leppä kommentoi myös maatalouden huoltovarmuutta. Hänen mukaansa suomalainen ruokajärjestelmä toimii ja ruoka ei lopu Suomessa.

Leppä sanoi myös tiedostavansa viljelijöiden huolen siitä, että kausityövoiman saaminen tiloille voi tällä hetkellä olla haastavaa. Moni maa, josta Suomi saa kausityöläisiä, on rajoittanut kansalaistensa liikkumista.

Lepän mukaan ministeriö tiedostaa huolen, mutta tilanne on haastava.

– Tällä hetkellä tilojen kaikkiin kausityötarpeisiin ei voida vastata, Leppä sanoo. Ministerin mukaan hallitus etsii keinoja työllistää nyt kotimaisia kausityöntekijöitä maalle.

Myös työministeri Tuula Haatainen (sd.) vakuutti, että kriisistä huolimatta ruokaa riittää.

– Kauppojen toimintakyky ja tuotteiden saatavuus ovat yhä hyvällä tasolla. Eräisiin tuoteryhmin kohdistui hamstrausta kriisin alussa, mikä johti puutteisiin yksittäisillä alueilla ja myymälöissä.

– Hamstraus näyttää kuitenkin yleisesti vähäiseltä ja niin on syytä jatkossa ollakin, päivittäistavaroita riittää.

Suomi saattaa alkaa valmistaa itse joitain suojatarvikkeita

Terveydenhuollon varusteiden riittävyyttä pyritään turvaamaan siten, että Huoltovarmuuskeskus vapauttaa viidelle yliopistolliselle sairaanhoitopiirille lääkemateriaalit ja suojavälineet huoltovarmuusvarastosta. Suojavälineisiin kuuluvat muun muassa hengitys- ja kasvosuojaimet.

Huoltovarmuuskeskus on ryhtynyt myös hankkimaan Suomeen lisää suojatarvikkeita jo useita viikkoja sitten, Haatainen kertoo.

– Hankintoja ovat jarruttaneet tuotteiden saatavuusongelmat, koska niiden kysyntä on hyvin korkealla. Nyt näyttää siltä, että markkinat ovat avautumassa ja hankintoja voidaan toteuttaa. Selvitämme myös mahdollisuuksia käynnistää joidenkin joidenkin suojatarvikkeiden tuotantoa Suomessa, Haatainen sanoi.

