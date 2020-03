Lentokentälle saapuville tiukat toimintaohjeet – julkisen liikenteen käyttö kielletty, kotiin valtion maksamalla kyydillä

Hallitus on terästäytynyt ulkomailta Suomeen saapuvien matkustajien karanteenikäytännöissä. Perjantaina linjattiin, että kaikkien Suomeen ulkomailta palaavien matkustajien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa, ja karanteeni alkaa jo lentokentältä.

Lähtökohtaisesti karanteeniin mennään kotiin, mutta julkisten liikennevälineiden käyttö on ulkomailta tulevilta matkustajilta kielletty. Varsinaista vartiointijärjestelmää julkisten käytölle tai karanteenin noudattamiselle ei ole, mutta perjantaina puoli viiden aikaan lähijunien pysähtyminen lentoasemalla lopetettiin.

Niille palaajille, joilla omaa kyytiä kotiin ei ole, valtio kustantaa linja-auto- tai taksikyydin kotiin saakka, kertoi valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen tiedotustilaisuudessa illansuussa.

– Kuljetuspalvelu toimii jo tällä hetkellä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, ja kuljetukset kotiin maksetaan valtion varoista. Linja-autoissa istutaan väljästi, turvavälit huomioiden, ja kontaktit minimoidaan kuljettajan ja matkustajien välillä, Kurvinen sanoi.

Hänen mukaansa Suomeen palaavat matkustajat ovat nyt tarkan kontrollin alaisina.

– Kun Suomeen saapumassa oleva matkustaja nousee lentokoneeseen lähtömaassaan, hän on siitä lähtien kontrollissa aina siihen saakka, että hän poistuu (Suomessa) lentokentältä asianmukaisella tavalla.

Uudenmaan mahdollinen eristäminen ei vaikuta matkalaisten kotiinpaluuseen, sillä maakuntarajan sulkemisesta huolimatta kansalaisella on aina mahdollisuus palata kotiinsa.

– Jos matkustajalla on oma kuljetus, ja hän pysyy kotona järjestämään karanteenia vastaavat olosuhteet ilman, että ehtii tartuttaa muita ihmisiä, hän voi kotiinsa palata, Kurvinen vahvistaa.

Neljä linjaa Suomeen

Kurvisen mukaan paluumatkustajat täyttävät jo ennen koneeseen nousua lomakkeen, jossa he kertovat, minne ovat menossa, millä kuljetuksella sekä sen, onko heillä mahdollisia oireita.

Vastausten perusteella matkustaja ohjautuu kohdekentälle saavuttuaan yhdelle neljästä seuraavasta linjasta:

– Jos tulijalla ei ole oireita, ja hänellä on oma kyyti kotiin, hän voi poistua kentältä matkatavaroidensa noutamisen jälkeen.

– Jos tulijalla on oireita, hänet ohjataan terveydenhuollon neuvontapisteeseen, jossa terveydentila arvioidaan. Hänet voidaan ohjata näytteenottoon ja hotellimajoitukseen odottamaan näytteenoton vastauksia. Mahdollinen perhe tai muu matkaseurue seuraa mukana.

– Jos tulija on oireeton, mutta hänen ainoa jatkoyhteytensä on julkinen liikenne, tulija ohjataan taksiin tai linja-autokuljetukseen joko kotiin tai karanteenipaikkaan.

– Jos tulijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, valtio järjestää hänelle karanteenimajoituksen kahdeksi viikoksi

Karanteenimajoitus omalla kustannuksella

Valtioneuvosto kertoi jo aamun tiedotustilaisuudessaan, että esimerkiksi ulkosuomalaiset, joilla ei ole pysyvää asuntoa Suomessa, ohjataan lentokentältä sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan tarjoamaan karanteenimajoitukseen. Kurvisen mukaan tilapäisasuntoihin ohjataan myös heitä, jotka eivät pääse siirtymään kotikaranteeniin.

– Ne joilla ei ole tällaisia olosuhteita olemassa, esimerkiksi ulkopaikkakuntalaiset, heille varataan se mahdollisuus siirtyä suunniteltuihin karanteenitiloihin, Kurvinen sanoi.

Majoitus maksetaan lähtökohtaisesti itse. Luonan toimitusjohtajan Milja Saksin mukaan hinta on muutamia kymppejä vuorokaudessa. Hinnat ovat hänen mukaansa samoja, joista on sovittu pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa Luonan asunnoissa koronakaranteenissa jo olevien majoittumisesta.

Rajavartijat selvittävät suullisesti passintarkastuksessa, onko matkustajilla sellaista määränpäätä Suomessa, jossa karanteeni pystytään järjestämään. Kentillä on myös terveydenhuollon ammattilaisia ja kuulutuksia on lisätty.

Kurvisen mukaan lentokentällä on toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteeniin.

– Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti, Kurvinen sanoi.

Koronatarkastuksia lentokentillä

Kansainvälinen lentoliikenne on ohjattu Manner-Suomessa kahdelle lentokentälle, Helsinki-Vantaalle ja Turkuun.

Vantaan kaupungin terveydenhuollon työntekijöitä on päivystämässä Helsinki-Vantaan lentokentällä. Kentälle saapuvat perjantaina ensimmäiset kolme kotiutuslentoa Kyprokselta ja Portugalista. Niiden matkustajat ovat kuitenkin vain pieni osa Suomeen palaavista. Yhteensä viikonlopun aikana saapuu vähintään 6 000 ihmistä ulkomailta Suomeen, kertoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Viljasen mukaan Vantaan kaupungin työntekijät tekevät koronatarkastuksia lentokentällä ennen kaikkea muille kuin valtion lennoilla Suomeen palaaville matkustajille.

Koronatestaamista keskitetään oirehtiviin ihmisiin. Sosiaali- ja terveysministeriöllä on puolestaan oma kontrollipisteensä valtion lennoilla palaaville. Kontrollipisteet sijaitsevat lentokentän yhteydessä.

140 yksiötä tai kaksiota karanteenikäyttöön

Kurvisen mukaan Helsingin alueella on tällä hetkellä 140 yksiötä tai kaksiota, joihin ihmisiä voidaan ohjata karanteeniin. Turun alueella karanteeniin voidaan sijoittaa maksimissaan noin tuhat matkustajaa tällä hetkellä.

Luona oli varautunut jo perjantai-iltana majoittamaan lentokentältä tulevia matkustajia.

– Emme tiedä etukäteen, kuinka moni tilapäistä asuntoa tarvitsee, mutta uskaltaisin luvata, että jo tänä iltana kaikille Suomeen palaaville löytyy turvallinen asunto tarvittaessa, Saksi sanoi perjantaina.

Luona on toiminut jo puolitoista viikkoa pääkaupunkiseudun kuntien kumppanina koronasta johtuvassa tilapäismajoituksessa. Asiakkaita on tähän mennessä ollut kymmeniä, mutta Saksin mukaan Luona on nyt varautunut majoittamaan pääkaupunkiseudulla satoja ja valtakunnallisella tasolla tuhansia ihmisiä.

– Kunnat ovat jo voineet ohjata meille asiakkaita koronakaranteeniin ja nyt olemme laajentaneet tätä yhteistyössä STM:n kanssa lentokentälle.

Saksin mukaan asunnot ovat normaaleja kalustettuja asuntoja, joissa on omat keittiöt ja peseytymismahdollisuudet.

– Ajatuksena on, että olosuhteet olisivat mahdollisimman normaalit ja kodinomaiset, jos siellä täytyy vaikka perheen olla neljän seinän sisällä 14 päivää.

Asunnoissa on otettu huomioon koronaviruksen aiheuttamat erityisvaatimukset. Siivous hoidetaan THL:n ohjeistusten mukaan ja tarvittaessa Luona pystyy järjestämään asuntoihin terveydenhuoltopalveluita sekä kauppa-, ateria- ja kuljetuspalveluita.

STT

Kuvat: