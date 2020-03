Voiko urheilijan lomauttaa koronavirusepidemian vuoksi?

Koronavirus on riittävä syy lomauttaa määräaikaisen sopimuksen alainen urheilija. Näin kertoo varatuomari ja urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste.

– Jos pelaajasopimus päättyy nyt keväällä, niin on mahdollista, että työn tilapäisen vähenemisen vuoksi pelaaja voidaan lomauttaa kahden viikon ilmoitusajalla, Rauste kertoo.

Tähän kevääseen päättyvän sopimuksen purkaminen saattaa olla myös mahdollista.

– Jos työntekeminen on pysyvästi estynyt sopimuksen voimassaoloajalta, niin se on mielestäni purkuperuste. Pidemmät sopimukset eivät tietenkään sovi tähän, koska on mahdollista, että koronavirusepidemia on esimerkiksi syksyllä ohi.

Rauste hakee esimerkkiä kilpailukielloista. Helmikuussa 1991 Lahden Reippaan jääkiekkoilija Oldrich Valek tuuppasi kesken ottelun tuomaria ja sai tempusta yli puolen vuoden mittaisen pelikiellon.

– Se oli minusta peruste purkaa sopimus, koska hän ei enää kyennyt tekemään työtään sopimuksen voimassaoloaikana, Rauste kertoo.

Tilanne on joka tapauksessa vaikea ja tulkinnanvarainen: lain mukaan työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena.

SSS:n tietojen mukaan useat lajiliitot ja työoikeuden asiantuntijat pitivät maanantaina kokouksen, jossa käsiteltiin urheiluseurojen ja urheilijoiden oikeuksia vallitsevassa tilanteessa. Koolla olivat ainakin Koripalloliiton ja Lentopalloliiton edustajat.

Miesten korisliigaseuroista kotkalaisen KTP:n puheenjohtaja Jyrki Lindström myönsi Ylen haastattelussa, että ”täytyy löytyä joku keino, millä saadaan palkanmaksu poikki mahdollisimman nopeasti”. Kouvolalaisen Kouvojen salolaislähtöinen puheenjohtaja Sami Laaksonen taas kertoi maanantaina Twitterissä, että seura hoitaa kaikki velvoitteensa normaalisti.

Jo näiden kymenlaaksolaisseurojen vastakkaisista kommenteista voi päätellä, että seurojen tekemissä sopimuksissa on suuria eroja.

Salon Vilppaassa suurin osa kotimaisista pelaajista on tehnyt kevääseen 2021 tai 2022 ulottuvan jatkosopimuksen. Tähän kauteen sopimus päättyy muun muassa kaikilla amerikkalaispelaajilla, jotka ovat jo poistuneet Suomesta Jeremiah Woodia lukuun ottamatta.

Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi ei halunnut kommentoida seuran tilannetta syvemmin.

– Seuraamme tilannetta ja katsomme, miten yleinen käytäntö menee. Emme hätiköi, Vihiniemi kertoi.

Jalkapallon Veikkausliigan piti alkaa huhtikuun alussa. Rauste tietäisi, mitä hän tekisi veikkausliigaseuran johtajana seuraavaksi:

– Antaisin lomautusilmoituksen. Palkanmaksu päättyisi kahden viikon kuluttua niin pitkäksi aikaa, että harjoituksiin voisi taas palata.

– Jos pelaaja on yksityisen työttömyyskassan jäsen, niin sieltä voi hakea työttömyyskorvausta. Näin se ikävä kyllä menee muillakin aloilla.

Rausteelle on tullut muutamia yhteydenottoja viimeisten päivien aikana. Hän ei usko, että koronavirus tulisi aiheuttamaan sopimusriitojen tulvaa urheilun oikeusturvalautakunnassa ja tuomioistuimissa.

– Mielestäni lomautusperiaate on selvä: jos on tuotannollinen ja taloudellinen syy, eli tässä tapauksessa työn tilapäinen väheneminen, niin työntekijä voidaan lomauttaa. Sitä varten lomautusjärjestelmä on tehty.