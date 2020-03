Voisiko tuberkuloosirokote suojata hoitohenkilökuntaa koronaviruksen vaikutuksilta? – tätä testataan esimerkiksi Australiassa

Australiassa tutkijat selvittävät, voisiko tunnettu tuberkuloosirokote suojata terveydenhuollon henkilöstöä koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin vaikutuksilta. Tutkimuksesta kertoo esimerkiksi uutiskanava SBS.

Suomessakin käytössä olevan BCG-rokotteen ei oleteta estävän tartuntaa, mutta sen toivotaan lieventävän sairastuneiden oireita. Tutkimusta johtavan professori Nigel Curtisin mukaan rokote paitsi ehkäisee tuberkuloosia myös tehostaa kehon immuunijärjestelmää.

– Kyseistä rokotetta käytetään tähän tarkoitukseen nyt ensimmäistä kertaa. Rokotteella on kyky ”opettaa” kehon immuunijärjestelmää vastustamaan infektiota vahvemmin, Curtis kuvaili SBS:n mukaan.

Hän mukaansa on ehdottoman tärkeää, että eri maat jatkavat samaan aikaan koronavirusrokotteen kehittämistä.

Australiassa on todettu yhteensä yli 3 000 koronavirustartuntaa. Guardianin mukaan 13 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Testejä myös Saksassa ja Britanniassa

Puolivuotisessa tutkimuksessa on mukana 4 000 terveydenhuollon työntekijää. Heistä puolelle on määrä antaa tuberkuloosirokotetta sen tehon selvittämiseksi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tutkijat pyrkivät saamaan rokotukset alkuun jo viikon kuluessa.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on määrä aloittaa testirokotukset myös esimerkiksi Saksassa, Britanniassa ja Hollannissa, mutta Australian otos kuuluu tutkimuksen suurimpiin.

Melbournessa sijaitsevan Murdoch Children’s Research Instituten tutkijat kertoivat lausunnossaan, että BCG-rokotteen saa yhä vuosittain noin 130 miljoonaa vauvaa.

Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa BCG-rokotuksen saavat maksutta alle 7-vuotiaat lapset, joilla on suurentunut riski saada tuberkuloositartunta, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla.

