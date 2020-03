VR:n junalippuja voi perua kuluitta kesäkuun puoleenväliin saakka

Koronavirustilanteen takia VR:n kauko- ja lähiliikenteen kertalippuja voi perua kuluitta 14. kesäkuuta saakka, kertoo VR. Peruutukset koskevat kaukoliikenteen kertalippuja istuma- ja makuupaikoille, autopaketteja ja VR:n lähiliikenteen kertalippuja, joiden matkustusaika on 16. maaliskuuta-14. kesäkuuta. Myös lippuja ilman erikseen hankittua peruutusturvaa voi peruuttaa.

Kauko- ja lähiliikenteen sarjalippujen voimassaoloaikaa pidennetään niiden lippujen osalta, jotka on ostettu ennen maaliskuun 16. päivää. Verkkokaupasta ja mobiilisovelluksesta ostettujen sarjalippujen voimassaoloaika pitenee automaattisesti 120 vuorokautta alkuperäisen voimassaoloajan päättymisestä.

Kausilipuista VR:n kauko- ja lähiliikenteen juniin voi hakea hyvitystä, jos lippu on ostettu ennen 16. maaliskuuta, ja lipun voimassaolo päättyy kyseisen päivämäärän jälkeen. Hyvitystä voi saada käyttämättömästä kaudesta lipun voimassaolon päättymiseen asti.

Liput voi perua VR:n verkkosivujen kautta.

https://lomakkeet.vr.fi/fi/peruuta-junalippu

STT

