Husin alueella kymmenen uutta tartuntaa, yksi uusi todettu koronavirustartunta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu 10 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on Husin alueella 127.

Kaikkia koronavirusepäilyjä ei enää testata Husin alueella. Näytteenotossa keskitytään ryhmiin, joiden tartuntojen selvittäminen on kriittisintä.

Yhdellä henkilöllä todettu koronavirustartunta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta varmistui eilen ja se on saatu Itävallasta.

Potilas on kotona eristyksessä ja hyväkuntoinen. Tartunnalle on altistunut 17 lähikontaktia.

Lääkkeiden kysyntä ennätystasolla koronan takia

Suomen lääkejakelusta pääosin vastaavat lääketukut Oriola ja Tamro kertovat viime päivien aikana vastaanottaneensa ennätysmäärän lääketilauksia apteekeilta.

Tilausmäärät ovat kasvaneet yli 50 prosenttia normaalitasosta. Vastaavia tilausmääriä ei ole Suomen lääkejakelun historiassa aiemmin koettu. Kasvanut kysyntä koskee erityisesti kuume- ja kipulääkkeitä. Suuri kuluttajakysyntä ja apteekkien tilauspiikki tukkuihin ovat aiheuttaneet tilapäisen haasteen lääketoimituksiin tukuista apteekkeihin.

Lääketukut korostavat, että Suomessa ei tällä hetkellä ole pulaa lääkkeistä.

https://www.hus.fi/potilaalle/Sivut/Koronavirus%20lukuina.aspx

STT

Kuvat: