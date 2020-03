Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että liittovaltio ei aio maksaa Britannian prinssi Harryn ja tämän puolison Meghanin turvatoimikuluja.

Pariskunnan on kerrottu lentäneen Kanadasta Yhdysvaltojen Los Angelesiin ennen kuin maiden rajat sulkeutuivat koronaviruspandemian takia. Mediatietojen mukaan pariskunta olisi muuttanut Los Angelesiin pysyvästi.

Harry ja Meghan ilmoittivat tammikuussa, että he vetäytyvät kuninkaallisista rooleistaan.

STT

Kuvat: