Yhdysvallat kosti ilmaiskulla liittoutumansa sotilaiden kuoleman Irakissa

Yhdysvallat on tehnyt ilmaiskun Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa, kertovat useat kansainväliset mediat. Kyseessä kerrotaan olevan kostotoimi. Kolme Yhdysvaltain liittouman sotilasta kuoli Irakissa keskiviikkona ulkomaalaisjoukkojen käyttämään tukikohtaan tehdyssä raketti-iskussa.

Uutistoimisto AFP mukaan ilmaiskut on vahvistanut yhdysvaltalainen sotilaslähde, jonka mukaan iskut kohdistuvat asevarastoihin. Uutiskanava CNN:n mukaan iskukohteita on useita.

Yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan kaksi keskiviikkona kuolleista sotilaista oli Yhdysvalloista ja yksi Britanniasta. Useiden kerrottiin haavoittuneen iskussa.

https://edition.cnn.com/2020/03/12/politics/coalition-airstrikes-retaliation-iraq/index.html

STT