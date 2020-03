Yhdysvallat leikkaa miljardilla avustustaan Afganistanille – syynä maan poliittinen umpikuja

Yhdysvallat leikkaa Afganistanille antamaansa rahallista tukea miljardilla dollarilla, kertoo ulkoministeri Mike Pompeo. Syynä on Afganistanin poliittinen umpikuja.

Maalla on vaikeuksia muodostaa toimivaa hallintoa. Syyskuisten presidentinvaalien jälkeen voittoa ovat julistaneet sekä presidentti Ashraf Ghani että hänen vastustajansa Abdullah Abdullah.

Ensimmäinen miljardi on määrä leikata avustuksista heti. Yhdysvallat on valmis jatkamaan leikkauksia toisella miljardilla ensi vuonna.

STT

