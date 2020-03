Yhdysvalloissa edustajainhuoneen demokraatit ja Valkoinen talo sopuun tukipaketista – luvassa muun muassa ilmaiset koronavirustestaukset

Yhdysvalloissa Valkoinen talo ja edustajainhuoneen demokraatit ovat päässeet sopuun tukipaketista koronaviruksen leviämisen vastaisessa taistelussa, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Maa aikoo panostaa muun muassa palkallisiin sairauslomiin, ruoka-apuun ja työttömyysetuihin, kirjoittaa New York Times. Lehden mukaan pakettiin lukeutuvat lisäksi ilmaiset koronavirustestaukset myös niille, joilla ei ole sairausvakuutusta.

Paketin odotetaan menevän läpi demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa. Republikaanienemmistöisessä senaatissa paketti voi kohdata esteitä.

Ranskassa todettiin 800 uutta tartuntaa

Ranskassa on todettu perjantaina noin 800 uutta koronavirustartuntaa, kertovat useat eri mediat. Sairastuneita on koko maassa lähes 3 700. Maan terveysministeri Olivier Veran sanoi, että viruksen leviäminen on nopeaa ja todellista.

Yhteensä 79 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena. Ranskalaislehti Le Figaron mukaan yli 150 ihmisen tila on vakava.

Ranskassa on peruttu yli sadan hengen tapahtumia. Kouluja ryhdyttiin sulkemaan maassa perjantaina määrittelemättömäksi ajaksi, kertoo puolestaan brittilehti Guardian.

BBC: Britannia kieltänee yleisötapahtumat ensi viikolla

Britannia saattaa kieltää yleisötapahtumat ensi viikolla koronaviruksen leviämisvaaran takia, kertoo maan yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n hallituslähteen mukaan ministerit laativat parhaillaan suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on estää maan terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumista.

Maassa on jo peruttu tukuittain suuria urheilu- ja kulttuuritapahtumia.

Yhteensä koronaviruksen seurauksena on Britanniassa kuollut 11 ihmistä. Varmistettujen tartuntojen lukumäärä nousi perjantaina 789:ään.

BBC:n mukaan hallituksen on määrä ensi viikolla kertoa myös mahdollisesti käyttöön otettavasta poikkeustilalainsäädännöstä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

STT