Yhdysvalloissa jo yli 100 000 koronatartuntaa

Yhdysvalloissa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt sadantuhannen rajan.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on jo yli 101 000 koronavirustartuntaa. Lähes puolet näistä on todettu New Yorkin osavaltiossa. New Yorkissa potilaiden määrä on kasvanut nopeasti, ja osavaltiossa on pulaa tehohoidon paikoista, suojavälineistä sekä hengityskoneista.

Kuolemantapauksia Yhdysvalloissa on tilastoitu toistaiseksi reilut 1 600. Perjantaina on ilmoitettu jo yli 400 kuolemantapauksesta, mikä on suurin määrä tähän asti.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. Kuolintilastossa ykkösenä olevassa Italiassa on yli 86 000 tartuntaa ja koronavirusepidemian kotimaassa Kiinassa yli 81 000 tartuntaa. Yhdysvallat on kuolemantapausten määrässä vielä Italian, Espanjan, Kiinan, Iranin ja Ranskan takana, mutta tartuntojen suuri määrä ennakoi myös kuolemantapausten määrän nopeaa kasvua.

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence sanoi perjantai-illan lehdistötilaisuudessa, että maassa on tehty yli 685 000 koronavirustestiä.

Yhdysvalloissa monet osavaltiot ovat ottaneet käyttöön laajoja liikkumisrajoituksia, mutta kaikkialla rajoituksia ei ole voimassa, eikä presidentti Donald Trump kannata maanlaajuisia rajoituksia. Demokraattien presidenttiehdokaskisaa johtava Joe Biden sanoi CNN:n haastattelussa, että jos hän olisi presidentti, hän suosittelisi kaikkien osavaltioiden kuvernöörejä rajoittamaan liikkumista muutaman viikon ajan.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-27-20-intl-hnk/index.html

STT