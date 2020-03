Yhdysvalloissa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut jo yli 2 000 ihmistä, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kuolonuhrien määrä on tuplaantunut muutamassa päivässä. Kuolonurheista neljännes on New Yorkin kaupungista.

New Yorkin osavaltio on kärsinyt epidemiasta pahiten. Siellä on raportoitu yli 52 000 koronavirustartunnasta, kun koko maassa tartuntoja kerrotaan olevan 121 000.

Presidentti Donald Trump väläytti aiemmin viikonloppuna New Yorkin metropolialueenasettamista karanteeniin. Hän kuitenkin tviittasi muutamaa tuntia myöhemmin, että karanteeni ei ole tarpeellinen. New Yorkin osavaltion kuvernööri oli tyrmännyt karanteeni-idean jo tuoreeltaan.

STT

