Yhdysvalloissa keskuspankki laski ohjauskorkonsa käytännössä nollaan – räätälöi hätätoimia koronaviruksen aiheuttamaan talouskriisiin

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed on alentanut ohjauskorkoaan rajusti kokonaisella prosenttiyksiköllä 0-0,25 prosenttiin. Viimeksi Fed alensi ohjauskorkoaan vajaat pari viikkoa sitten, tuolloin 1,0-1,25 prosenttiin. Tuolloin lasku oli 0,5 prosenttiyksikköä.

Fedin ohjauskorko on edellisen ollut käytännössä nollassa vuoden 2008 finanssikriisin iskettyä, kertoo muun muassa Washington Post.

Koronlasku on osa Fedin massiivisia hätätoimia koronaviruspandemiasta johtuvan talouskriisin lievittämiseksi. Se päätti esimerkiksi käynnistää uudelleen arvopaperien osto-ohjelman. Velkakirjaostoja on tarkoitus tehdä 700 miljardilla dollarilla.

Keskuspankki aikoo myös tarjota pankeille lainoja, jotta ne puolestaan voisivat myöntää lainoja viruskriisin takia vaikeaan taloustilanteeseen joutuneille pienyrityksille ja kotitalouksille.

Ohjauskoron on määrä pysyä nollan tuntumassa kunnes talous näyttää jälleen vahvistuneen riittävästi, keskuspankin lausunnossa todettiin.

Koronlaskua vaatinut Trump ilahtui

Keskuspankkia jo kuukausia koronlaskuun patistanut presidentti Donald Trump riemastui uutisesta ja onnitteli keskuspankkia päätöksestä.

– Tämä on mahtava asia. Olen kovin iloinen, sen voin teille kertoa. En odottanut tätä. Ja minä tykkään tulla yllätetyksi, presidentti lausui koronavirustiiminsä rutiineihin kuuluvassa tiedotustilaisuudessa.

Fed kertoi myös useiden muiden keskuspankkien kanssa aloittamastaan yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on taata, että maailmantaloudessa pyörät pyörivät. Mukana ovat Euroopan keskuspankki sekä Britannian, Japanin, Kanadan ja Sveitsin keskuspankit. Kyse on esimerkiksi valuutanvaihtosopimuksista.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

STT