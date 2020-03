Yhdysvalloissa päästiin sopuun talouden massiivisesta tukipaketista

Yhdysvalloissa on päästy sopuun jättimäisestä elvytyspaketista, jolla on tarkoitus lievittää koronaviruksen aiheuttamaa iskua maan taloudelle.

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan senaatin republikaanien ja demokraattien sekä Valkoisen talon välisissä neuvotteluissa päästiin sopuun varhain keskiviikkona paikallista aikaa. Neuvottelut olivat hankalat ja kestivät useita päiviä.

Tukipaketin koko on peräti noin 2 000 miljardia dollaria. Sekä edustajainhuoneen että senaatin odotetaan hyväksyvän tukipaketin nopeasti.

STT