Yhdysvalloissa San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella yli 20 korovirustatuntaa

Yhdysvaltojen länsirannikolla San Franciscon edustalle pysäytetyllä risteilyaluksella on todettu 21 koronavirustartuntaa, kertoo maan varapresidentti Mike Pence.

Havaijilta tulossa ollut Grand Princess -risteilijä pysäytettiin Kalifornian edustalla keskiviikkona sen jälkeen kun kävi ilmi, että kaksi aluksen edellisellä matkalla ollutta ihmistä oli sairastunut.

Pencen mukaan nyt todetuista tartunnoista 19 on löydetty miehistön jäseniltä ja kaksi matkustajilta. Yhteensä laivalla on yli 3 500 ihmistä.

STT

