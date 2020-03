Yhdysvaltain jättimäisen elvytyspaketin suuruus voi kohota yli kahteen tuhanteen miljardiin dollariin

Yhdysvallat saattaa tasapainottaa koronaviruksen taloudellisia tappioita yli kahdenbiljoonan dollarin elvytyspaketilla. Asiasta kertoi Yhdysvaltain kansallisen talousneuvoston johtaja Larry Kudlow yhdysvaltalaismedioiden mukaan.

Kudlow’n mukaan elvytyspaketti vastaa kymmentä prosenttia Yhdysvaltain tavara- ja palvelutuotannon arvosta. Paketin mittaluokasta käydään keskustelua senaatissa.

Elvytyspaketti olisi siis kaksi kertaa suurempi kuin se, minkä presidentti Donald Trumpin hallinto lähetti kongressin hyväksyttäväksi. Aiemmin paketin mittaluokan oli arveltu olevan suuruudeltaan biljoonan luokkaa.

Elvytyspaketin on määrä sisältää muun muassa verohelpotuksia pienyrittäjille. Lisäksi jo aiemmin on kerrottu, että paketti sisältäisi satojen miljardien arvosta sekkejä, jotka lähetetään kansalaisille.

Yksi biljoona on tuhat miljardia. Elvytyspaketin suuruus on yli 1 800 miljardia euroa.

Saksa suunnittelee muhkeaa lisävelanottoa

Myös Saksa luonnostelee lakiesitystä yli 150 miljardin euron lisävelanotolle tänä vuonna. Uutistoimisto AFP:n näkemän luonnoksen mukaan velalla tasataan menetettyjä verotuloja ja rahoitetaan maan koronaviruksen vastaisia toimia.

Velkatukko ylittäisi Saksan lain salliman maksimin sadallamiljardilla eurolla. Velanottoa voidaan kuitenkin lisätä poikkeustilanteissa.

Euroopan komissio sanoi perjantaina myöntäneensä EU-maille mahdollisuuden poiketa kansallisten budjettien valvontaan liittyvistä rajoituksista koronaviruksen vuoksi.

Jäsenmaiden rahankäyttöä valvoo normaalisti vakaus- ja kasvusopimus, joka esimerkiksi määrää asettamaan julkisen talouden alijäämän kolmeen prosenttiin ja julkisen talouden velan 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

STT

