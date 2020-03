Yhdysvaltain kongressi hyväksyi historiallisen suuren elvytyspaketin

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt historiallisen suuren 2 biljoonan dollarin elvytyspaketin koronaepidemian vaikutuksia varten, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Presidentti Donald Trump allekirjoitti paketin myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa.

Elvytyspaketti sisältää muun muassa 500 miljardin dollarin avun suuryrityksille, 377 miljardia apurahoja pulassa oleville pienyrityksille ja noin sata miljardia sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon laitosten laite- ja tarvikehankintoihin.

– Haluan kiittää demokraatteja ja republikaaneja siitä, että he tekivät yhteistyötä ja laittoivat Amerikan etusijalle. Tämä tuo maamme perheille, työntekijöille ja yritykselle kipeästi tarvittua helpotusta. Siitä tässä on kyse, Trump sanoi allekirjoittaessaan esityksen voimaan.

Elvytyspaketin hyväksyntä viivästyi, sillä republikaanien edustajainhuoneen jäsen Thomas Massie vaati, että ehdotus voidaan hyväksyä vain, jos äänestys tapahtuisi paikan päällä kongressissa ja paikalla olisi vähintään puolet edustajainhuoneen jäsenistä.

Massien toimet onnistuivat suututtamaan edustajia niin demokraattien kuin republikaanien riveissä.

Trump arvosteli Massien toimia ”vaarallisiksi ja kalliiksi” lukuisin tviitein ja jyrähti myös, että Massie pitäisi erottaa republikaanisesta puolueesta.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1243534441772974081

STT