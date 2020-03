Yhdysvaltain senaatti hyväksyi jättimäisen taloustukipaketin

Yhdysvalloissa maan historian suurin elvytyspaketti on mennyt läpi kongressin ylähuoneessa eli senaatissa. Paketti hyväksyttiin yksimielisesti, ja se menee seuraavaksi edustajainhuoneen käsittelyyn.

Tukipaketin koko on peräti 2 000 miljardia dollaria. Medialle vuotaneiden tietojen mukaan paketista 250 miljardia koostuu suorista maksuista yksittäisille kansalaisille.

Lisäksi muun muassa pienyritykset ja tärkeät teollisuudenalan saavat lainoja. Esimerkiksi lentoyhtiöille ja niiden työntekijöille on luvassa 50 miljardia. Paketti sisältää varoja myös sairaaloille tarvikkeiden ja laitteiden hankintaan.

Tullakseen voimaan paketti vaatii vielä presidentti Donald Trumpin hyväksynnän.

STT

