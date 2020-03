Yhdysvaltalaisurheilijat olivat helpottuneita – Tokion kisojen siirto hyväksyttiin suurella yksimielisyydellä

Yhdysvaltalaisurheilijat vastaanottivat tiistain Tokio-päätöksen helpotuksen huokauksella. Urheilijat hyväksyivät Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) päätöksen siirtää kesäolympialaiset tältä kesältä vuoteen 2021.

Monien urheilijoiden tilanne oli jo käynyt valmennuksellisesti mahdottomaksi, kun viranomaismääräykset olivat sulkeneet harjoituspaikat. Urheilijat joutuivat myös altistamaan itsensä koronavirukselle, kun he yrittivät jatkaa olympiavalmistelujaan.

– Turvallisuus ensin. Sairastuminen on nyt myös jokaisen urheilijan suurin pelko, 200 metrin juoksun maailmanmestari Noah Lyles kuvasi tuntojaan NBC:n haastattelussa.

– Voin harjoitella yhden vuoden lisää olympialaisia varten, mutta jos koko maailma sairastuu, meillä ei ole olympialaisia enää lainkaan.

Lyles muistutti myös siitä, ettei monilla urheilijoilla ollut enää sellaisia harjoitusoloja, että he olisivat yltäneet olympialaisten tulosrajoihin. Hänellä itsellään oli raja rikottuna jo viime kesältä.

– Harjoittelu oli nyt jo niin rajoittunutta, etteivät monet meistä olisi mitenkään päässeet normaalille tasolleen ensi kesäksi, Lyles jatkoi.

Floridassa asuva Lyles itse ei päässyt enää juoksuradalle, joten hän on tehnyt juoksuvetojaan puistossa. Se taas oli hankalaa häntä vaivaavan astman ja allergian takia.

Naapurin takapihan altaaseen

Uinnin olympiavoittaja ja nelinkertainen maailmanmestari Katie Ledecky kertoi, ettei hän ole päässyt enää viime aikoina altaaseen harjoittelemaan. Kaliforniassa asuva Ledecky harjoittelee normaalisti Stanfordin yliopiston tiloissa, mutta yliopisto on sulkenut viranomaismääräysten takia ovensa.

Ledecky kertoi Washington Postille, että hän oli kärvistellyt viikon ilman kunnon allasharjoituksia ennen tiistain Tokio-päätöstä. Viikonvaihteessa hän pääsi sentään pulahtamaan naapurien takapihan altaassa.

– Päätös siirtää kisoja selkeytti jatkonäkymiä, Ledecky totesi.

– Tilanne oli hankala, kun me urheilijat emme tienneet, ollaanko kisoja peruuttamassa kokonaan tai siirtämässä jonnekin vuoden loppupuolelle tai vielä edemmäs.

Harjoittelusta tuli huono omatunto

Vapaauinnin maailmanmestari Nathan Adrian tunnusti, että hänen tunteensa olivat ristiriitaiset KOK:n siirtopäätöksen jälkeen.

– Olen tietenkin pettynyt, koska olin valmistautunut kisoihin neljä vuotta. Toisaalta kolikon toisella puolella on helpotus, Adrian maisteli tunnelmiaan NBC:n haastattelussa.

– Siitäkin tuli huono omatunto, kun piti hiiviskellä allas- tai punttiharjoituksiin kaiken tämän keskellä.

Adrian on kotoisin Washingtonista, missä koronavirus leviää vauhdilla. Häntä painoi huoli vanhemmista ja sisaristaan.

– Vanhemmat, veli ja sisko ovat siellä edelleen, ja vanhempani kuuluvat riskiryhmään, Adrian jatkoi.

Tokion olympialaisten siirtopäätös käänsi estejuoksun maailmanmestarin Emma Coburnin tähtäimet heti ensi vuoteen.

– Harjoittelemme ja valmistaudumme niin huolella kuin mahdollista olympialaisiin. Se on unelmamme, eikä se unelma hävinnyt nyt minnekään. Se on vain siirtynyt, Coburn kommentoi siirtopäätöstä.

– Urheilijoiden, yhteiskunnan ja koko maailman turvallisuus on nyt tärkeintä. Päätös kisojen siirtämisestä oli aivan oikea.

Aitajuoksun MM-mitalistin Rai Benjaminin viesti oli samanlainen.

– Tämän piti olla se suuri vuosi, mutta ymmärrän siirtopäätöksen, Benjamin totesi.

– Pysytelkää kaikki turvassa. Nähdään Tokiossa.

Lochte jatkaa ensi vuoteen

Uinnin moninkertainen arvokisavoittaja Ryan Lochte tunnustaa, että kisojen siirto kirpaisi, koska 35-vuotiaana hänen on yhä vaikeampia rimpuilla huipputasolla.

– Vähän otti aivoon tämä päätös, sillä olin harjoitellut pylly vereslihalla Tokion kisoihin ja olo oli aivan mahtava, 12-kertainen olympiamitalisti kertoi.

– Tokion kisat on urani tärkein kilpailu, mutta ymmärrän tilanteen. Nyt on kyse minua ja myös olympialaisia suuremmista asioista, jotka koskettavat koko maailmaa.

Lochtella on kultamitalit neljistä edellisistä olympialaisista. Tiistaina hän vakuutti uran jatkuvat ensi vuoteen.

– On niin paljon, mitä haluan vielä saavuttaa urallani. En anna näiden tapahtumien vaikuttaa siihen, Lochte jatkoi.

