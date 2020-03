Yhdysvaltalaisyhtiö aikoo aloittaa koronavirusrokotteen testauksen ihmisillä syksyyn mennessä – rokotteita kehitetään eri puolilla maailmaa

Rokotteiden kehittäminen koronavirusta vastaan etenee. Yhdysvaltalaisyhtiö Johnson & Johnson kertoi valinneensa rokote-ehdokkaan, jonka testit ihmisillä aloitetaan viimeistään syyskuussa.

Yhtiön mukaan rokote voi parhaimmillaan olla hätäkäytössä jo ensi vuoden alussa.

Johnson & Johnson on sopinut Yhdysvaltain viranomaisten kanssa investoivansa miljardi dollaria rokotteen kehittämiseen.

Yhtiön kehitystiimi yhdisti osia koronaviruksesta tavalliseen flunssavirukseen, joka ei voi monistaa itseään. Toiveissa on, että tämä yhdistelmä tuottaa ihmisissä riittävän immuunireaktion.

– Meillä oli useita rokote-ehdokkaita, joita testasimme eläimiin valitaksemme niistä parhaan. Siihen meni 12 viikkoa, tammikuun 15. päivästä tähän päivään, kertoi Johnson & Johnsonin tieteellinen johtaja Paul Stoffels.

Ehdokkaan valinnassa vaikutti myös se, mitä rokotetta voitaisiin valmistaa suuria määriä. Yhtiö kertoi laajentavansa maailmanlaajuista valmistuskapasiteettiaan siltä varalta, että rokote osoittautuu toimivaksi.

Oppia sars-projektista

Stoffels sanoi luottavansa siihen, että kehitystyö tuottaa tulosta. Mukana on sama tiimi joka kehitti aikanaan rokotevaihtoehtoa sars-virukseen. Kehitystyö jäi tuolloin lopulta kesken, kun lähes 800 ihmistä vuosina 2002-2003 tappanut sars-epidemia saatiin kuriin. Tällä hetkellä maailmalla jylläävä sars-cov2-virus on läheistä sukua alkuperäiselle sarsille.

Stoffelsin mukaan nähtäväksi jää, saako rokote aikaan täyden immuniteetin vai suojaako se vain vakavalta taudilta.

– Monissa sairauksissa, kuten influenssassa, vuosittainen rokottaminen suojaa vakavalta taudilta, mutta ei aina suojaa tartunnalta.

Johnson & Johnsonin rokoteprojekti ei ole ainoa, jossa on tapahtunut edistystä. Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Moderna on jo aloittanut ennätystahdilla oman rokotevaihtoehtonsa testit ihmisillä. Myös kiinalaisyhtiö CanSinoBIO testaa jo rokotteensa toimivuutta ihmisillä.

Useat muutkin lääkeyhtiöt kehittelevät omia rokotteitaan koronavirusta vastaan. Asiantuntijat ovat arvioineet, että rokotteen saamiseen menee vähintään vuosi. Kehitteillä on myös lääkkeitä, jotka helpottaisivat covid-19-taudin oireita.

STT