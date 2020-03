Yhdysvaltalaisyrityksen uusi testi kertoo koronatartunnasta viidessä minuutissa

Yhdysvaltalainen terveydenhoitoalan yhtiö Abbot Laboratories kertoo kehittäneensä koronavirustestin, jota voi kuljettaa mukana ja joka kertoo testituloksen minuuteissa.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se on saanut Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta FDA:lta hätäluvan tarjota testiä terveydenhuoltoa järjestäville tahoille jo ensi viikosta alkaen.

Testi on vain pienen leivänpaahtimen kokoinen, minkä ansiosta testin voi tehdä sairaalan ulkopuolella. Yrityksen tiedotteen mukaan koronavirustartunnan vahvistava testitulos syntyy viidessä minuutissa. Negatiivinen testitulos käy ilmi 13 minuutissa.

Yhtiön mukaan FDA ei ole hyväksynyt testiä virallisesti, vaan se on vain hätäkäytössä luvan saaneissa laboratorioissa ja terveydenhuollon järjestäjillä.

STT

Kuvat: