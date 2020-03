Yle: Ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksia poljettu Olympiastadionin työmaalla

Ulkomaalaisten työntekijöiden oikeuksia on poljettu Olympiastadionin rakennustyömaalla, kertoi Ylen MOT-ohjelma maanantaina. Ohjelmassa haastatellut alihankkijoiden työntekijät kertoivat muun muassa huonosta kohtelusta, pitkistä päivistä, maksamattomista lisistä ja korvauksista, uhkailusta, turvallisuuspuutteista sekä heikoista majoitustiloista.

MOT kertoi, että ohjelmaan oli vaikea saada haastateltavia, koska alihankkijoiden ulkomaalaiset rakennustyömiehet pelkäävät menettävänsä työmahdollisuuksia.

Helsingin Sanomien mukaan pääurakoitsija Skanska kertoi tiedotteessa selvittäneensä yhdessä Rakennusliiton kanssa Olympiastadionin rakennustyömaan alihankkijoiden palkkaepäselvyyksiä, mutta työntekijöiden saamista uhkauksista sillä ei ole tietoa. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen kertoi MOT:lle, etteivät kertomukset Olympiastadionin työmaalta yllätä.

– Tämä on vain jäävuoren huippu, mikä tulee ilmi, Palonen kertoi ja mainitsi syyksi sen, että työntekijät pelkäävät hakea apua.

MOT:n mukaan heikoista työoloista ja palkanmaksun ongelmista valittaneet alihankkijoiden työntekijät ovat saaneet jopa tappouhkauksia. Heitä on myös irtisanottu tai uhattu irtisanoa tai kehotettu palaamaan kotimaahansa. Skanskan edustaja kertoi Helsingin Sanomille, ettei Skanska suvaitse syrjintää tai häirintää ja kehottaa ilmoittamaan sellaisesta Skanskalle tai viranomaisille.

Ylen MOT ei saanut ohjelmaansa Skanskalta haastattelua. Skanska kertoi sähköpostilla Ylelle tarkistavansa alihankkijoidensa tiedot kolmen kuukauden välein. Stadionilla on peruskorjauksen aikana ollut noin 300 alihankkijaa ja niiden alihankkijat suorassa sopimussuhteessa Skanskaan. Päävastuu työmaasta ja tuhansien siellä eri vaiheessa työskennelleiden perehdyttämisestä on pääurakoitsijalla.

MOT kertoi myös, että Olympiastadionin perusparannustyön hinnan arvioidaan nousevan yli 300 miljoonaan euroon. Stadionin on määrä avautua elokuussa.

