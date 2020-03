Yleisurheilun EM-kisojen valmistelu etenee – ”Tavoite on, että ne pystytään järjestämään Pariisissa”

Yleisurheilun EM-kisoista saattaa tulla yksi tämän vuoden suurimmista urheilutapahtumista, kun Tokion olympiakisat ja jalkapallon EM-lopputurnaus siirtyivät koronaviruksen tieltä ensi vuoteen.

Yleisurheilun Euroopan mestaruuksista on määrä mitellä Pariisissa vuoden 1938 jälkeen ensi kertaa 25.-30. elokuuta. Euroopan yleisurheiluliiton EA:n luottamuselimen jäsenet kävivät aiheesta keskiviikkona videopuhelupalaverin.

– EM-kisojen valmistelua jatketaan suunnitellusti. Tavoite on, että ne pystytään järjestämään Pariisissa, samoin kuin maastojuoksun EM:t Irlannin Dublinissa myöhemmin syksyllä, kertoo Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen suomalaisjäsen Antti Pihlakoski, joka seurasi EA:n videopalaveria.

Hän ei ennakoi, minkälaisessa aikaikkunassa yleisurheilun EM:t mahdollisesti kisataan, jos koronavirus koettelee pidempään maailmalla.

– EA haluaa antaa toivoa, että EM-kisat järjestetään elokuun lopussa, kunhan tilanne rauhoittuu viruksen osalta ja viranomaiset antavat kilpailujen järjestämiselle mahdollisuuden.

Kansainvälinen yleisurheilukalenteri menee tänä keväänä joka tapauksessa uusiksi. Koronapandemian tieltä väistyivät Timanttiliigan alkukauden Dohan ja Kiinan kilpailut.

GP-sarjan alku liipasimella

Kotimaisen yleisurheilun kisakalenteria koronavirus on jo muokannut niin, että kilpailutoiminta pääsee vauhtiin aikaisintaan kesäkuussa.

– Urheiluliiton myöntämistä kisoista on peruttu kilpailut toukokuun loppuun saakka, ja SM-maastojuoksut ja -kävelyt on siirretty syksylle. Tämän päätimme jo silloin, kun hallitus teki linjauksen suurten yleisötapahtumien kieltämisestä, selvittää Suomen urheiluliiton (SUL) puheenjohtaja Sami Itani.

SUL:n lippulaivan, yleisurheilun GP-sarjan on määrä alkaa 3. kesäkuuta Joensuussa.

– GP-sarjan kisoista ei ole tehty päätöksiä. Keskustelemme kisajärjestäjien kanssa. On mahdollista, että tulee siirtoja. Täytyy myös neuvotella televisioinnista huolehtivan Yleisradion kanssa, Itani sanoo.

Näinä aikoina tulevista urheilutapahtumista huolehtiminen tuntuu hieman irvokkaaltakin, kun koronan aiheuttama ahdistus on levinnyt myös Suomeen.

– Tämä on ahdistavaa monelle. Toivottavasti tästä selvitään. Tässä on tavallaan kansalaisyhteiskunnan tilaisuus nostaa päätään, kun taloudella ja yrityksillä menee huonosti. Tämä on testi Suomelle siinä mielessä, että voimme tulla takaisin kenties taloudellisesti pienempänä, mutta inhimillisesti isompana, Itani päättää.

STT

