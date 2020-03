Yli 600 000 ihmistä on jo saanut koronaviruksen, kuolleita yli 28 000

Uuden koronaviruksen leviäminen jatkui lauantaina nopeana ympäri maailman. Luvut olivat synkkiä: yli 600 000 ihmistä oli virallisten tietojen mukaan saanut viruksen, ja sen seurauksena oli kuollut pitkälti yli 28 000 ihmistä.

Tartunnan saaneiden lukumäärä on vain suuntaa antava, sillä eri maissa on erilaisia testauskäytäntöjä ja laskutapoja.

Koronaviruksesta pahimmin kärsineellä mantereella Euroopassa Espanja ehti jo päivällä ilmoittaa omat masentavat lukunsa. Viruksen seurauksena kuoli maassa vuorokaudessa 832 ihmistä, mikä on suurin luku epidemian aikana. Espanjassa on todettu virallisesti noin 72 300 koronavirustartuntaa.

”EU menettää merkityksensä”

Italian pääministeri Giuseppe Conte varoitti lauantaina julkaistussa lehtihaastattelussa, että koko Euroopan unioni on vaarassa menettää merkityksensä, jos se ei pysty vastaamaan koronakriisiin.

– Jos Eurooppa ei pysty nousemaan sille tasolle, jota tämä tilanne vaatii, koko Euroopan nykyinen rakenne menettää merkityksensä ihmisille, Conte suomi Il Sole 24 Ore -talouslehden haastattelussa.

Conten mukaan hän ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat täysin eri linjoilla siitä, miten eri maita pitäisi tukea kriisissä.

Koko euroalue uhkaa syöksyä koronakriisin seurauksena syvään lamaan, mutta monien asiantuntijoiden mukaan Italiaa uhkaa täydellinen romahdus. Italian talous on euroalueen kolmanneksi suurin. Sen arvellaan supistuvan jopa seitsemän prosenttia.

Brasiliassa poliittista koronapeliä

Brasiliassa presidentti Jair Bolsonaro syytti Sao Paulon osavaltion kuvernööriä osavaltion koronalukujen paisuttelemisesta poliittisen hyödyn toivossa. Brasiliassa on rekisteröity vajaat sata koronakuolemaa, ja niistä liki 70 on tilastoitu juuri Sao Paulossa.

– Sao Paulon luku on hyvin suuri. Numeroilla ei pidä pelata poliittisen edun toivossa. En luota Sao Paulon lukuihin, Bolsonaro sanoi televisiohaastattelussa.

Bolsonaro on kritisoinut Sao Paulon kuvernöörin Joao Dorian toimia, koska hän on määrännyt liikkeet suljettaviksi ja ihmiset jäämään kotiin koronaepidemian vuoksi.

– Sao Paulo ei ole oikealla tiellä. Kansa tajuaa nyt, että Doria liioittelee. Hänen olisi syytä nöyrtyä, Bolsonaro neuvoi.

Dorian mukaan on mahdotonta, että kun puoli maapalloa on määrännyt ihmiset pysymään kotona koronaviruksen vuoksi, vain Bolsonaro ymmärtäisi asioiden oikean tolan.

Queenslandissa äänestettiin

Queenslandin osavaltiossa Australiassa äänestettiin lauantaina paikallisvaaleissa, jotka järjestettiin koronavirusepidemiasta huolimatta. Äänestämättä jättämisestä seuraa reilun 130 Australian dollarin (vajaan 72 euron) sakko.

Vaikka monet osavaltion kolmesta miljoonasta äänioikeutetusta olivat äänestäneet ennakkoon, muodostui äänestyspaikkojen ulkopuolelle pitkiä jonoja, koska äänestäjiä oli ohjeistettu pysymään vähintään 1,5 metrin päässä toisistaan.

– Ei tässä ole riskiä. Täytyy muistaa, että riski on kaupassa käydessä paljon suurempi, kertoi osavaltion terveysviranomaisten edustaja Jeannette Young.

Australiassa on suljettu muun muassa kaikki ravintolat, elokuvateatterit ja pubit. Hautajaisiin saa osallistua vain kymmenen ihmistä ja häihin viisi.

– Oman perheenjäsenensä hautajaisiin ei saa osallistua, mutta jos asut Queenslandissa, sinun on pakko äänestää. Se on varsinainen vitsi, kirjoitti australialainen paraurheilija Dylan Alcott Twitterissä.

Australiassa on todettu yli 3 500 koronavirustartuntaa, ja 14 ihmistä on kuollut.

Bruneissa ensimmäinen uhri

Brunei on ilmoittanut maan ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Kuollut oli 64-vuotias mies.

Mies oli matkustanut Malesian pääkaupunkiin Kuala Lumpuriin, mutta ei ollut osallistunut siellä pidettyyn suureen islamilaiseen kokoontumiseen viime kuussa. Viranomaisten mukaan vaikuttaa siltä, että koronavirus on levinnyt alueella osin juuri tämän kokoontumisen vuoksi.

Brunein sulttaanikunta sijaitsee Aasiassa Borneon saarella, Malesian naapurissa.

STT

Kuvat: