Yli sadan lääkärin koulutuksessa koronatapaus, 25 Husin lääkäriä karanteenissa – seitsemällä naistenpäivän juhlakonserttiin osallistuneella myös tartunta

Kaikkiaan 25 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ortopedia ja ortopediaan kouluttautuvaa lääkäriä on asetettu karanteeniin sen jälkeen, kun he osallistuivat Levillä koulutustilaisuuteen. Tilaisuuteen osallistui myös lääkäri, jolla sittemmin vahvistettiin koronavirustartunta.

Tiedon vahvistaa STT:lle Husin toimialajohtaja Jarkko Pajarinen. Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Pajarisen tietojen mukaan osallistujia tilaisuudessa oli yhteensä 120-140. Hänen tietojensa mukaan myös muissa sairaanhoitopiireissä työskenteleviä ortopedejä on asetettu karanteeniin.

MTV Uutiset: Musiikkitalossa Tarja Halonen ja Eeva Ahtisaari

Helsingissä seitsemällä Musiikkitalon naistenpäivän juhlakonserttiin osallistuneella on todettu koronavirustartunta, Helsingin kaupunki kertoo.

Konserttiin osallistuneet esiintyjät, yleisö ja henkilöstö ovat riskiarvion perusteella saattaneet altistua koronavirukselle. Konsertti järjestettiin 8. maaliskuuta.

MTV Uutisten tietojen mukaan paikalla olivat myös presidentti Tarja Halonen ja Eeva Ahtisaari. MTV oli saanut vahvistuksen Halosen paikallaolosta presidentin sihteeriltä, mutta Ahtisaaren toimistosta tietoa ei ollut vahvistettu.

MTV Uutiset kertoo konsertin olleen loppuunmyyty. Kaupungin tiedotteen mukaan sairastuneisiin on oltu yhteydessä ja heille on annettu henkilökohtaisesti toimintaohjeet.

Musiikkitalon myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Paaso ei halua antaa tarkkoja tietoja paikalla olleen yleisön määrästä.

– Oli koronatilannetta tai ei, meillä on periaate, että tarkkoja yleisömääriä ei kerrota, jos kyseessä on ulkopuolisen järjestämä konsertti. Salissa on paikkoja 1 700 ihmiselle, ja sen verran voin sanoa, että ei se ollut täynnä, mutta ei tyhjäkään, Paaso muotoilee STT:lle.

Ääni on naisten -konsertissa oli myös kymmeniä esiintyjiä. Lavalla nähtiin kaksi naiskuoroa, joihin kuuluu yli 80 naista, sekä lukuisia solisteja, tanssijoita ja muusikoita.

Kaikkia konserttiin osallistuneita kehotetaan tarkkailemaan vointiaan. Nuhan, kurkkukivun, kuumeen, yskän tai hengenahdistuksen ilmetessä heidän tulee soittaa oman kuntansa terveysasemalle tai työterveyshuoltoon.

Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että koronaviruksen oireet alkavat pääsääntöisesti kahden viikon sisällä mahdollisesta tartunnasta eli sairastumisia voi ilmaantua konserttiin osallistuneilla 22. maaliskuuta asti.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006447071.html

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/presidentti-tarja-halonen-ja-eeva-ahtisaari-olivat-loppuunmyydyssa-konsertissa-jossa-levisi-koronavirustartunta/7767390#gs.10uanz

STT

Kuvat: