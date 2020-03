Ylilääkäri Asko Järvinen Ylen Ykkösaamussa: En näe tässä vaiheessa tarvetta valmiuslaille

Infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) sanoi Ylen ykkösaamussa, että ei näe vielä tarvetta ottaa valmiuslakia käyttöön koronaviruksen takia.

– Ainakaan tällä hetkellä en näkisi valmiuslaille käyttöä tai tarvetta.

Valmiuslainsäädännön tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä. Valmiuslain tarkoittama poikkeusolo on esimerkiksi laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. Lain perusteella kansalaisten tiettyjä perusoikeuksia voidaan rajoittaa.

Järvisen mukaan esimerkiksi koulujen sulkeminen monien muiden Euroopan maiden tavoin ei välttämättä toisi toivottua tulosta.

– Koulujen sulkeminen vaiheessa, jossa meillä ei ole vielä paljon tautitapauksia, jättää lapset kotiin mutta ei hidasta taudin etenemistä.

Raskaana olevat tai vastasyntyneet tuskin erityisiä riskiryhmiä

Uudentyyppisen koronaviruksen vaikutuksista eri ihmisryhmiin, esimerkiksi raskaana oleviin naisiin, on Järvisen mukaan toistaiseksi melko vähän tietoa.

– Kovin merkittävä riski raskaus ei todennäköisesti ole.

Myöskään siitä, millainen riski koronavirus on vastasyntyneille, ei juuri ole tietoa saatavissa. Lapsilla oireet ovat kuitenkin yleensä olleet huomattavasti lievempiä kuin vanhemmalla väestöllä.

Julkisuudessa on myös liikkunut tietoja, joiden mukaan uudesta koronaviruksesta olisi liikkeellä kahta eri muotoa.

– Käsitykseni mukaan sitä ei ole kyetty vahvistamaan. Muuttuko virus aikanaan, sitä emme tiedä, Järvinen sanoi.

Voi jättää pitkäaikaisia oireita

Järvinen otti varovasti kantaa myös keskusteluun siitä, kuinka vaarallinen uusi koronavirus on verrattuna kausi-influenssaan.

– Hankala sanoa, todennäköisesti se on jossakin määrin vaarallisempi. Vaikeita tautimuotoja on enemmän ikääntyneillä.

Taudin vaikean muodon sairastaneille voi myös jäädä pitkäaikaisia oireita.

– Toipumisaika on pidempi kuin keuhkokuumeessa, puhutaan ainakin kuukausista, Järvinen sanoi.

Järvisen mukaan koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen liittyy todennäköisesti myös mahdollisia bakteerijälkitauteja kuten muihinkin hengitystieinfektioihin. Todennäköistä on myös se, että koronavirukseen voi sairastua myös uudelleen jonkin ajan kuluttua.

Esimerkiksi Tanska on sulkenut rajat kokonaan koronaviruksen takia. Järvisen mukaan toimenpide voi olla perusteltu joissakin tilanteissa.

– Jos maan sisäisiä tartuntoja ei ole paljon, ulkoa tulevia tartuntoja pystytään näin estämään. Sillä pystytään hieman ostamaan aikaa.

Järvinen pitää myös realistisena Britannian esittämää arviota, että taudin piikki kestäisi neljästä kuuteen kuukautta.

