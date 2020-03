Yo-kirjoitusten reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronaviruksen takia – ”Tilanne on poikkeuksellinen, mutta se on myös kaikille tämän kevään kokelaille sama”

Kevään ylioppilaskirjoitusten reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen vuoksi. Asiasta päättivät Ylioppilastutkintolautakunta sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kevään kolmannen tutkintoviikon koepäivät siirretään toiselle tutkintoviikolle. Reaaliaineiden uudet koepäivät ovat ensi viikolla tiistaina 17. maaliskuuta ja torstaina 19. maaliskuuta.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua koronavirustilanteen laajetessa.

Tutkinnon aikataulua päätettiin muuttaa niin, että kaikki kokeet on suoritettu perjantaihin 20. maaliskuuta mennessä saamen äidinkielen koetta lukuun ottamatta. Se järjestetään maanantaina 23. maaliskuuta.

Ratkaisulla pyritään varmistamaan, että kevään yo-tutkinnot saadaan suoritettua onnistuneesti kokelaiden turvallisuudesta huolehtien, tviittasi opetusministeri Li Andersson (vas.).

– Mikäli kevään kokeet keskeytyisivät koronatilanteen laajetessa kokonaan, merkittävä osa ikäluokasta olisi vaarassa jäädä ilman kelpoisuutta hakea erityisesti yliopistoon, millä olisi huomattava vaikutus koko yhteiskunnan toiminnalle myös tulevaisuudessa, Andersson kirjoittaa.

– Tilanne on poikkeuksellinen, mutta se on myös kaikille tämän kevään kokelaille sama.

STT

