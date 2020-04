400 katsojaa seurasi Seppä Laurin virtuaalilakitusta

– Onko se nyt säädösten mukainen? huudettiin yleisöstä, kun Salon Länsirannassa valmistauduttiin vapunaattona Seppä Laurin lakitukseen.

Kysymyksen kohde oli tietysti kasvomaski, jonka patsas oli saanut poikkeuksellisen vapun kunniaksi kasvoilleen.

– On tietysti, ja se on vielä Salossa, Kolmituotteessa tehty! kuittasi Valitsen suomalaista ry:n varapuheenjohtaja Jyrki Sjöholm.

Sjöholm avasi lakitustilaisuuden, joka oli erilainen kuin koskaan ennen. Tapahtuman järjestivät tuttuun tapaan Valitsen suomalaista ry ja Salontekeväisyystalkoot ja mukana oli myös Salon kaupunki. Mutta koska yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty, tilaisuus kuvattiin ja kaupunki suositteli seuraamaan sitä kaupungin YouTube-kanavalta.

Sjöholm sai avaussanoissaan todeta, että suositusta oli noudatettu hyvin. Lakitusta oli katsomassa paikan päällä parikymmentä ihmistä, jotka olivat levittäytyneet patsaan lähistölle harvakseltaan. Osa katseli tapahtumaa myös parkkeeratuista autoista käsin, ja lisäksi katselijoita oli kerrostalojen ikkunoissa ja parvekkeilla.

Voitiin todeta, että ensimmäistä kertaa Laurin lakituksessa oli drive in -katsomo.

Kotikatsomoissa livestriimausta seurasi parhaimmillaan lähes 400 katsojaa.

Lakitustilaisuus oli erittäin vappuhenkinen. Aluksi saatiin nauttia kohottavasta suomalaisesta musiikista, kun halikkolaiset Laura ja Veera Kuisma esittivät viuluilla Kalliolle kukkulalle. Sen jälkeen siirryttiin huumorin puolelle, kun Teatteri Provinssin taiteellinen johtaja Joonas Suominen piti vappupuheen.

Mitään perinteistä puhetta ei kuultu, vaan humoristinen esitys, jossa Suominen antoi vinkkejä vappupuheen pitämiseen. Tämän jälkeen siirryttiin varsinaiseen lakitukseen, jonka teki Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Valitsen suomalaista ry:n sihteeri Juhani Nummentalo. Jyrki Sjöholm esitteli sitä ennen Salon ensimmäisen asukkaan kasvoille laitetun maskin.

– Seppä Laurihan on vanha ja kuuluu riskiryhmään, perusteli hän patsaan varustusta.

Lakituksen jälkeen iloittelu vielä jatkui, kun Joonas Suominen lauloi Jyrki Sjöholmin ja Valitsen suomalaista ry:n puheenjohtajan Jukka Alangon kitarasäestyksellä vanhan tutun Rovaniemen markkinoilla. Laulu oli saanut Alangon ja Suomisen kynästä uudet, vappuun sopivat sanat.

Laulun jälkeen pistettiin pillit pussiin ja livestriimaus päättyi.

Tapahtumaa olivat tulleet seuraamaan paikan päälle muun muassa salolainen Marjo Ylinen ja tarvasjokelainen Vesa Kantonen. He olivat varautuneet kuten vappuun kuuluu.

– Kahdet housut päällekkäin, toppatakki ja pipo, Ylinen kuvaili.

Käsissään heillä oli kuohuviinilasit, eikä mitään kertakäyttötavaraa, vaan kultareunaiset kristallilasit. Ne sopivat hyvin tilaisuuden ainutkertaisuuteen, sillä kyseessä oli pariskunnan ensimmäinen yhteinen vappu.

– On erittäin hyvä idea, että lakitus striimattiin. Yllättävää, että paikan päälle ei tullut tämän enempää yleisöä, Ylinen totesi.

Lakituksen jälkeen Ylinen ja Kantonen suuntasivat viettämään iltaa kotiin. Vapunpäivänä he menevät Helsinkiin, jonne olivat varanneet hotelliyön jo vuodenvaihteessa. Nyt vapun minilomasta on tulossa hiukan erilainen kuin he olivat ajatelleet.

– Saa nähdä, missä me syömme, kun ravintolat eivät ole auki, pariskunta naurahti.

Seppä Laurin patsaalla

Seppä Laurin patsaalle kun toin mä Lapin Kultaa,

konstaapeli Tossavainen pois ne otti multa,

ruma rilluma rilluma rei, ensin on, mutta sitten taas ei

Jos kultaa on tai onnea, se täytyy salas pittää,

sama juttu järjen kanssa, eipä maha mittää

ruma rilluma rilluma rei, järkee on, tai sittenkään ei

Ruma rilluma rilluma rilluma rei, ruma rilluma rilluma rei!

Vappuaaton kunniaksi laitoin lakin päähän,

muuten menee kaikki harmaat aivosolut jäähän,

ruma rilluma rilluma rei, lakki on, mutta jäädy se ei

Numppa sanoi, että hiukan myöhäistä on huoli,

siitä on jo aikaa, kun sun aivosolut kuoli,

ruma rilluma rilluma rei, solut toisilla on, mulla ei

Ruma rilluma rilluma rilluma rei, ruma rilluma rilluma rei!

Vappuna on hauskaa, silloin kaikki kyllä juhlii,

syödään tippaleipää, juodaan simaa joka kuplii,

ruma rilluma rilluma rei, kun se kuplii, tai sittenkään ei

Jyrkin sima käynytkin nyt on jo aika lailla,

sitä kun me maistetaan niin ollaan järkee vailla,

ruma rilluma rilluma rei, järkee vailla, tai sittenkään ei

Ruma rilluma rilluma rilluma rei, ruma rilluma rilluma rei!

Eihän tämän rytmiryhmän soitto oikein toimi,

asennetta riittää, mutta kaunist ei oo sointi,

ruma rilluma rilluma rei, eilen toimi, mut nytten taas ei

Jos orkesterin soitto ei pian muutu paremmaksi,

niin viisainta nyt lienee, että soitatte vain taksin,

ruma rilluma rilluma rei, taksi toi, mutta onneks myös vei

Ruma rilluma rilluma rilluma rei, ruma rilluma rilluma rei!

(Laulun sävel Rovaniemen markkinoilla, sanat Jukka Alanko ja Joonas Suominen)