AFP:n laskuri: Koronaviruksen kuolonuhreja on maailmanlaajuisesti yli 120 000

Koronavirus on tappanut jo yli 120 000 ihmistä koko maailmassa, selviää uutistoimisto AFP:n laskelmista. Lukema on laskettu kello 13 Suomen aikaa tänään.

Lähes 70 prosenttia kuolintapauksista on Euroopassa, jossa kuolemia on ollut yli 81 000.

Uutistoimisto kerää tiedot kuolonuhreista kansallisilta viranomaisilta sekä Maailman terveysjärjestö WHO:lta.

Ensimmäinen koronavirustartunta tuli ilmi Kiinassa joulukuussa

Japanissa sallimassa vahvat alkoholit käsidesin korvaajiksi

Japanissa terveysministeriö sallii vahvojen alkoholijuomien käytön käsidesin sijaan sairaaloissa ”erittäin välttämättömissä” tilanteissa. Uutistoimisto AFP:n näkemän terveysministeriön ohjeistuksen mukaan juomia, joiden alkoholipitoisuus on 70-83 prosenttia, voi käyttää käsien sterilointiin.

Koronaviruspandemian vuoksi Japaninkin sairaaloissa on ollut pulaa tarvikkeista.

Joidenkin vodkien alkoholipitoisuus yltää ohjeistuksen tasolle, mutta japanilaisten suosikkijuomat, kuten sake ja shochu, ovat liian mietoja. Jotkut sakenvalmistajat ovat kuitenkin alkaneet valmistaa vahvempia alkoholituotteita vastatakseen puhdistusaineen kysyntään. Japanilainen juomavalmistaja Suntory on jo alkanut valmistaa puhdistusainetta Yhdysvalloissa.

Japanin sääntelyn mukaan desinfiointiaineeksi tarkoitetun nesteen on sisällettävä 76,9-81,4 prosenttia alkoholia. Tätä suurempi pitoisuus on vähemmän tehokasta.

Japani ei ole toistaiseksi kärsinyt koronaviruspandemiasta yhtä pahasti kuin Eurooppa ja Yhdysvallat, mutta viimeaikainen tapausmäärän kasvu on herättänyt huolta. Tähän asti Japanissa on kirjattu yli 7 600 tartuntaa ja hieman yli sata kuolemantapausta.

STT