Afrikan mantereella raportoitu toistaiseksi noin tuhat koronaviruskuolemaa

Afrikan manterella on toistaiseksi kuollut koronaviruksen seurauksena noin tuhat ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Se perustaa laskelmansa virallisiin lähteisiin.

Eniten kuolemia ovat raportoineet Pohjois-Afrikan maat Algeria, Egypti ja Marokko. Algerian noin 360 kuolemaa on maanosan korkein luku.

Tartuntoja Afrikassa on vahvistettu joulukuun lopun jälkeen noin 19 300. Testauskapasiteetti on kuitenkin monin paikoin varsin rajallinen, joten todellinen tartuntatilanne voi poiketa virallisista luvuista paljonkin.

Maailmanlaajuisesti tartuntoja on vahvistettu yli 2,2, miljoonaa. Yli 150 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.

Useat maailman talousjärjestöt ja Afrikan maiden johtajat sanoivat perjantaina, että maaosa tarvitsee kymmenien miljardien dollarien lisärahoituksen pandemian vastaiseen taisteluun.

STT

