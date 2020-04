Ahtisaaret toipumassa koronavirustartunnasta

Presidentti Martti Ahtisaaren ja hänen puolisonsa rouva Eeva Ahtisaaren viimeisimmät koronavirusnäytteet on todettu negatiivisiksi ja he jatkavat toipumistaan, kertoo tasavallan presidentin kanslia.

Kanslia tiedotti presidentti Ahtisaaren koronavirustartunnasta tiistaina 24. maaliskuuta ja rouva Ahtisaaren koronavirustartunnasta lauantaina 21. maaliskuuta. Silloin kerrottiin, että 82-vuotias presidentti Ahtisaari voi ”olosuhteisiin nähden hyvin”. Helsingin Sanomien tuolloin saaman tiedon mukaan Ahtisaari olisi kuitenkin ollut heikossa kunnossa koronavirustartunnan seurauksena.

Ahtisaarten poika Marko Ahtisaari kertoi tänään Twitterissä, että hänen Eeva-äitinsä on jo kotona toipumassa. Samalla hän kiitti kaikkia sairaanhoidon ammattilaisia.

– Kun sanat loppuvat, musiikki jatkaa. Kohti valoa, Marko Ahtisaari tviittasi ja linkitti viestiinsä musiikkivideoon.

Ahtisaarten koronavirustartuntojen tultua ilmi julkisuudessa pohdittiin, olisiko tartunta voinut olla peräisin Helsingin Musiikkitalon naistenpäivän juhlakonsertista, johon myös Eeva Ahtisaari osallistui. Maaliskuun 8. päivänä järjestettyyn konserttiin osallistuneilla todettin myöhemmin koronavirustartuntoja. Paikalla oli myös muun muassa presidentti Tarja Halonen, mutta presidentin kanslian mukaan hän ilmoitti sittemmin olevansa terve.

